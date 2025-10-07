La anécdota de Fred Machado con José Luis Espert que involucró a otra figura íntima de Javier Milei

El empresario acusado por Estados Unidos de narcotráfico rompió el silencio y habló de su relación con José Luis Espert, quien en medio del escándalo dio de baja su candidatura a diputado nacional.

acEl empresario Fred Machado, investigado por sus vínculos con el narcotráfico, rompió el silencio y mencionó a la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine en su versión de los hechos que lo relacionan con José Luis Espert.

El apuntado contó que conoció a Espert en el año 2019, "de casualidad", y lo sedujo su línea política por lo que decidió aportar a su campaña presidencial aunque aclaró que no fue un pedido del actual libertario. "Cuando vi a Espert y (Nazareno) Etchepare me llamó la atención. Él me dijo que quería detonar el sistema y cambiar el país y me pareció una causa noble", sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Espert no me pidió plata. Me dijo que tenía mucha gente joven que lo apoyaba", garantizó, y sumó: "No me pidió un monto, me pidió ayuda. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, obviamente todo legal, y le dije lo ayudaría. Le financié los gastos que necesitaba para moverse". Y sumó: "Le habré dado 100 o 150 lucas. La plata, para un tipo que gasta 1000 dólares al mes, si gasta 10.000 es mucho. Por mis ingresos, no me pareció un gasto muy importante".

Respecto de su vínculo con el espacio de José Luis Espert, el empresario que se encuentra detenido con prisión domiciliaria en Viedma, dijo que en una primera reunión "le hacen entrevistas a tres tipos que a ninguno le interesaba. Me fui y cuando volví ya tenían vicepresidente: Rosales. Me dicen que vamos a hacer una reunión para planear la campaña a lo Dick Morris, que asesora hace 40 años a Clinton".

"Era muy bizarro todo, en un departamento chiquito, y a mi me sientan en el centro a opinar sobre lo que decía Dick. Este Dick era un viejo que estaba planificando la publicidad, que era una chica que representaba la República que rompía las rejas del Estado", sumó y agregó: "Me preguntaban mi opinión, no era que yo decidía. Eran cuatro gatos locos".