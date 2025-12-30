La ampliación del Metrotranvía a Luján y al Aeropuerto ya supera el 70% de avance

Las obras de ampliación del Metrotranvía hacia el Aeropuerto en el departamento de Las Heras y hacia el sur en Luján de Cuyo avanzan en las obras civiles, mientras en paralelo el Gobierno Provincial sigue gestionando la llegada de duplas en lo que será una extensión del doble de kilómetros de los que actualmente mantiene el servicio desde Maipú a Las Heras.

En el marco del convenio firmado entre la Sociedad de Transporte Mendoza (STM) y el Metropolitan Transit System (MTS) de San Diego, Estados Unidos, durante este 2025 ingresaron 12 nuevas duplas destinadas a la ampliación del Metrotranvía, pero llegarán más en 2026.

Con estos arribos, ya son 27 las unidades recibidas de un total de 39, lo que permitirá, según el Gobierno, "robustecer un servicio ágil, intermodal y sustentable, alineado con los objetivos del plan provincial de transporte". De hecho, está prevista la llegada de las 12 duplas más durante el próximo año.

El 2025 fue un año clave en el desarrollo de las obras civiles y ferroviarias del Metrotranvía:

Durante diciembre se intensificaron las tareas de energización, con el montaje de columnas a lo largo de toda la traza, la instalación de subestaciones rectificadoras y de locales técnicos.

Asimismo, en noviembre comenzaron los trabajos de movimiento de suelos correspondientes a la traza hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

obras metrotranvia ciclovia 21 El tramo permanecerá cerrado durante las obras del Metrotranvía, con señalización y desvíos obligatorios. Milagros Lostes - MDZ

Para 2026, el objetivo según el Poder Ejecutivo es "profundizar" el avance en los sistemas de energía y telecomunicaciones, con foco en el montaje de subestaciones y locales técnicos, continuar con el armado de vías en los tramos pendientes y completar las tareas de nivelación y compactación.

Más paradores del Metrotranvía

La modernización del Metrotranvía no solo se expresa en más material rodante, sino también en una inversión en "infraestructura inteligente", ya que se avanza con la construcción de los paradores de preembarque cerrado, diseñados "para elevar los estándares de seguridad, control y confort de los usuarios, integrándose a la infraestructura existente".

Estos paradores cuentan con:

Cierre perimetral con visibilidad total interna y externa.

Materiales resistentes al vandalismo.

Accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

Portales automáticos sincronizados con la llegada de las duplas.

Molinetes bidireccionales con sistemas antisalto.

Unidad Policial Metrotranviaria Personal de la Unidad Policial Metrotranviaria (Utran) intervinieron en el hecho ocurrido en Godoy Cruz. (Foto ilustrativa) Gentileza Gobierno de Mendoza.

A la fecha, ya se encuentran finalizados 11 paradores, mientras que otros 5 están en ejecución. Restan las estaciones y paradores correspondientes a las etapas III y IV de la ampliación (al Aeropuerto y a Luján), cuya finalización está prevista para marzo de 2026.

“Tal como fue anunciado y cumpliendo con los tiempos previstos, ya están operativos los nuevos paradores. Esto significa más seguridad y control en el transporte público. Con tecnología inteligente, el Gobierno de Mendoza facilita el pago y reduce la evasión. Para 2026, todas las estaciones del servicio estarán renovadas, con tecnología conectada al 911. Avanzamos también con la extensión del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y el aeropuerto, con más del 70% de obra ejecutada y financiamiento garantizado. Gestión, planificación y resultados para un transporte moderno y seguro en Mendoza”, sostuvo el ministro de Gobierno, Natalio Mema.