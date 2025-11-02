La agenda de temas que espera a Santilli al frente del Ministerio del Interior

El designado ministro del Interior Diego Santilli tiene una árdua agenda de trabajo por delante en la que se incluyen las discusiones sobre el presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria, entre otros temas prioritarios para la gestión de Javier Milei .

Su designación ocurre luego de la sonora salida de Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete y de Lisandro Catalán de Interior. Estas salidas sorprendieron a los gobernadores de las provincias quienes reclamaron instantáneamente un interlocutor válido con poder decisión.

Con la designación de Santilli en Interior quedaron descartadas las especulaciones que hablaban de un posible arribo de Santiago Caputo al frente de un superministerio del Interior que también incluyera las reparticiones de Transporte y Obras Públicas.

Tras la convocatoria a 20 gobernadores que se reunieron en la Casa Rosada con el presidente el pasado jueves y que incluyó una apertura al diálogo ofrecida por parte del presidente Javier Milei, ahora la inquietud pasa por el nivel de diálogo y poder decisión que tendrá Santilli al momento de negociar los diversos temas de la agenda con los jefes provinciales.

Luego de vencer como primer candidato a Diputado Nacional por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, ahora le espera a Santilli abrir los canales de diálogo con los gobernadores más cercanos al Gobierno para pavimentar la aprobación del presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación.

Mientras, las reformas laboral, tributaria y previsional, esperan el recambio legislativo de diciembre para con las nuevas bancadas ya dispuestas iniciar las gestiones parlamentarias para allanar las reformas estructurales que demanda la gestión libertaria para volver la economía más competitiva

Diego Santilli en la nueva reunión de gabinete

Javier Milei reunirá este lunes, por primera vez, a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión. El encuentro está previsto para las 9.30.

Pariciparán del encuentro Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán.