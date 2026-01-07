"Kukitas queridos": la chicana de Luis Caputo para defender el Repo

El ministro de Economía aseguró que el Gobierno logró eliminar el déficit fiscal y reducir la deuda consolidada, y cuestionó el endeudamiento de gestiones anteriores.

Tras el anuncio del Repo, por el cual el Gobierno acordó un préstamo con seis bancos para pagar el próximo vencimiento, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este miércoles la política de endeudamiento y cuestionó con dureza a las gestiones anteriores. Al respecto aseguró que la actual administración logró eliminar el déficit fiscal y reducir de manera significativa la deuda pública consolidada.

Según explicó el funcionario, durante los gobiernos previos se tomó deuda de manera sistemática como consecuencia del déficit fiscal, una práctica que, afirmó, fue justificada públicamente mediante el concepto de “financiamiento neto positivo”, pese a que implicaba un aumento del endeudamiento total.

La defensa de Luis Caputo En un tuit destinado a los "kukitas queridos", Caputo sostuvo que el actual Gobierno revirtió esa lógica al alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la deuda consolidada en aproximadamente 50 mil millones de dólares desde el inicio de la gestión, lo que consideró un cambio estructural en la política económica.

En ese marco, detalló que en la operación más reciente se tomaron 3 mil millones de dólares para cancelar vencimientos por 4.300 millones, lo que implicó una reducción neta del stock de deuda y no un incremento, como, según señaló, ocurrió de manera recurrente en administraciones anteriores.