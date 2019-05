Kicillof en MDZ Radio: "Claro que nos hacemos cargo de los errores"

Axel Kicillof está en Mendoza para apoyar a la precandidata a la Gobernación por el kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti. Previo a los actos que le esperan, dialogó con MDZ Radio.

Los cuestionamientos en la fórmula Fernández-Fernández, donde se le atribuye todo el poder político a Cristina, fueron negado por el ex ministro de Economía: "Esto demuestra no va a decidir ni uno ni otro, va haber una revalorización de factores como empleo. Alberto reconoce que los votos son de Cristina pero eso no quiere decir que las decisiones se toman entre todos. Estamos buscando una mayor unidad posible pero siempre en la misma línea y orientación peronista. Creemos que es lo que la situación va a estar muy difícil".

Al ser cuestionado si el kirchnerismo realiza alguna autocrítica, indicó que "claro que nos hacemos cargo de los errores, de las cuestiones que no llegamos a concretar. Venimos haciendo una autocrítica, los Moyanos que me hicieron paro hoy forman parte del movimiento o Alberto (Fernández) que no estaban de acuerdo y ahora forman parte. Es una muestra de madurez, de generosidad".

La entrevista completa en MDZ Radio:

Por otro lado, se refirió a los índices de pobreza que se negaron duraron la gestión anterior. "No medimos la pobreza para no estigmatizar, habíamos cambiado las estadísticas y recalcular la manera de medirla. Por eso afirmo que la línea de pobreza es un concepto, siempre la medimos hasta que cambiamos el índice de precios", indicó y negó que el kirchnerismo haya dicho que Alemania tenía menos pobres que Argentina: "Allí se vive mejor, la forma de medir la pobreza cambia de país en país, acá la medida de pobreza es diferente, eso es lo que dijimos. Es por la exigencia de cada país, una cosa es como se mide y otra es las medidas que se toma para combatirlas".

También tuvo tiempo de criticar la gestión actual de Mauricio Macri: "Nos metió en el FMI, liquidó las reservas. Ellos han dolarizado la tarifa de los hogares, por eso la nafta te sube en dólares. El tema es de quién es el recurso, las empresas no se van del país, pero ganaban mucho menos que ahora que generan mucho, por eso se recuperó YPF".

"Parece que fuera a propósito, la deuda que dejan vencen en los próximos cuatro años. Dónde está la plata, nos endeudan a nosotros y la fuga de capitales la hacen ellos. (Luis) Caputo es el Messi de la fuga de capitales. Nosotros no podemos desviar que nuestra prioridad es que los argentinos tengan las cuatro comidas diarias. Hoy el Gobierno no defienden nada, los comercios están cerrando", comentó.

El ex ministro de Economía y actual diputado nacional kirchnerista asistirá a un acto previsto para este 24 de mayo por la tarde en el salón Báltico de calle Reconquista, en Guaymallén.