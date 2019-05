Kicillof en Estados Unidos: "Nadie quiere un default"

El diputado nacional Axel Kicillof expresó que el kirchnerismo "no elegiría un default" para la Argentina y admitió que si ese espacio compite y gana las elecciones "vamos a tener que tener conversaciones" para revisar el acuerdo que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Kicillof disertó hoy en Washington ante analistas e inversores, en un evento organizado por el Wilson Center, una usina de pensamiento ("think tank") reconocido de los Estados Unidos que tiene un proyecto de investigación de políticas sobre la Argentina, por el que recientemente pasaron otras figuras de la política local como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

Consultado sobre si propiciaría un default en el caso de pertenecer al próximo gobierno, Kicillof contestó: "Nadie elegiría un default, por eso le pido al Gobierno y al FMI que no deje la situación de la economía en estado de emergencia financiera este año para que no tengamos que enfrentarnos a disyuntivas urgentes y dolorosas" expresó en tono de campaña, aunque evitó confirmar su candidatura como gobernador bonaerense.

Para Kicillof, el actual programa que la Argentina mantiene con el FMI "no fue un crédito a un país y sí fue un préstamo a un Gobierno y no corresponde" porque, advirtió, dice el "reglamento del FMI que los fondos de préstamos a países no pueden escurrirse en salidas masivas de capitales".

Kicillof, cuya presentación se pudo visualizar por streaming en vivo, reveló que conversó con funcionarios del FMI hace semanas, en el anterior viaje de la misión a la Argentina en marzo y que a éstos les refirió que según su visión, el plan de estabilización vigente "no está diseñado para mejorar empleo".

"¿Con quién se va a discutir eso?, les pregunté. Con el gobierno siguiente, contestaron ellos. Por supuesto, podemos dar esa discusión les dije", expresó el referente económico del kirchnerismo.

Y, agregó: "No repudiamos al FMI, le pagamos toda la deuda y no queríamos tener un programa por los condicionamientos de los programas".

Kicillof fue consultado por Venezuela, por su candidatura y la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, y por la corrupción del gobierno del que participó, entre otros temas.

Al respecto dijo que en las encuestas locales "hay mucha desconfianza con la Justicia", habló del "respeto a la presunción de inocencia" y ejemplificó con que al ex presidente Luis Lula Da Silva en Brasil, "no se le probó ni remotamente que tuvo un hecho de corrupción y no puede ser presidente porque esta preso".

"Estoy preocupado por el Estado de Derecho en Argentina", concluyó.