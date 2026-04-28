"Keynes hizo mucho daño": Milei diserta en el Palacio Libertad en medio de la suba de la inflación
Javier Milei explicará su visión económica sobre Keynes desde el Palacio Libertad, buscando responder a la escalada de la inflación.
Javier Milei explicará su visión económica sobre Keynes desde el Palacio Libertad, buscando responder a la escalada de la inflación.
Javier Milei diserta sobre Keynes en el Palacio Libertad, buscando responder a la escalada de la inflación. El mandatario encabeza una charla este martes en un evento que tendrá un foco académico y con una de las principales figuras del pensamiento económico como eje de la conversación.
El mandatario encabezará una charla este martes en el Palacio Libertad. La presentación se inscribe en una serie de intervenciones públicas en las que Milei busca explicar y sostener el rumbo de su gestión.
El evento contará con la participación del economista Juan Carlos de Pablo y del diputado libertario Adrián Ravier.
La charla fue titulada “Keynes y la Teoría General”, en referencia a la obra clásica del economista británico. Desde ese eje, Milei buscará contrastar su enfoque con las corrientes económicas tradicionales.
El mandatario utilizará la exposición para responder a las críticas surgidas tras la suba de la inflación en el último mes.
La disertación llega en un momento clave para el Gobierno, con presión sobre las variables económicas y un debate creciente sobre la efectividad de las medidas adoptadas.
Además, el jefe de Estado se presenta un día antes de que su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su primer informe de gestión en el Congreso. En ese contexto, Milei apuesta a reforzar su discurso y sostener el respaldo político a su modelo.