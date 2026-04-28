"Keynes hizo mucho daño": Milei diserta en el Palacio Libertad en medio de la suba de la inflación

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La dedicatoria de Milei a Fantino

Durante su exposición, Milei recordó su paso por el programa de Alejandro Fantino, donde —según relató— comenzó a instalar muchas de las ideas que luego marcarían su perfil público.

En ese marco, reconstruyó una explicación que había dado entonces: planteó que el enfoque keynesiano seduce al poder político al prometer soluciones inmediatas —como si el Estado tuviera la capacidad de “multiplicar los panes”—, mientras que la visión libertaria, en cambio, interpela directamente al dirigente y lo señala como parte del problema.

Según Milei, esa diferencia explica por qué las ideas intervencionistas tienden a prevalecer en la política, ya que resultan más atractivas para quienes toman decisiones.

Javier Milei en el Palacio Libertad X

El mandatario utilizó ese ejemplo para reforzar su crítica histórica al keynesianismo y reivindicar el pensamiento liberal clásico, al que suele asociar con autores como Friedrich Hayek. En su interpretación, el triunfo cultural de las ideas keynesianas no se debe solo a su contenido teórico, sino a su capacidad de ofrecer respuestas políticamente convenientes.

En medio del relato, Milei interrumpió su exposición para identificar a Fantino entre el público presente. Al reconocerlo, destacó el rol que tuvo aquel intercambio televisivo en su irrupción mediática y política, y lo señaló como un punto de partida en la construcción de su figura pública.