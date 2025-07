Julio Zamora, obligado a armar una tercera vía "donde la normalidad le gane a la violencia y al atraso"

El intendente de Tigre, cree que es un “modelo que claramente debe ser instalado en toda la Provincia y por eso lo sometemos a la discusión pública”. Este es el único punto que mantiene como coincidencia con su antecesor y ex socio político, Sergio Massa . Esta discusión distrital no podía subsanarse de otra manera que con la separación política entre ambos, ya de manera definitiva, parece.

Para el intendente, este nuevo rol es “un proceso nuevo en mi vida” en la que debe convivir con radicales, la coalición cívica, y el GEN. Es un gran y lindo desafío articular ellos y nosotros, que tenemos nuestra vida política basada en la doctrina justicialista y que le aportamos toda la impronta peronista”.

¿Garpa ser sensato en estos tiempos?

Vos me conoces, y siempre estuve en el camino de la cordura, la sensatez. Nunca me encontraste insultando o debatiendo con agravios sino buscando siempre los puntos de coincidencia en una sociedad que de por sí ya tiene bastantes problemas para que nosotros, los políticos, le agreguemos siempre muchos más.

De hecho, en mi primer spot de campaña, que armamos junto con Juan Zabaleta, intentamos ir por el lado del humor, la cotidianeidad, evitando el modelo utilizado en las redes sociales, que deben ser controladas de algún modo. Desde insultos a fake news se viralizan con una intensidad inusitada y para ser escuchados ahí uno debe también hacer lo mismo. No, me niego a entrar en esa. https://www.mdzol.com/politica/con-el-justicialista-roto-juan-zabaleta-y-julio-zamora-activan-la-campana-un-spot-pura-chicana-n1299367

La degradación de la discusión pública es el reflejo de la sociedad.

Lo que propone Somos es 0 agresión para los dirigentes que tienen vocación por lo público. No compartimos nada el mensaje violento del gobierno nacional ni la desmesura del discurso de Fuerza Patria, que luego de la época kirchnerista no logró consolidar un liderazgo. Bah, se observa de nuevo que La Cámpora maneja la gran mayoría y el gobernador sólo obtiene un par de lugares expectantes en la primera y tercera sección electoral.

¿Al irte de Fuerza Patria también te fuiste del peronismo?

Nooo. Uno nace y muere peronista. Eso no se cambia. Me fui de un espacio que después de la derrota del 2023 nunca hizo un mea culpa, no convocó a una discusión interna para exponer los motivos por los cuales se perdió electoralmente pero, fundamentalmente, no se hizo lo que debíamos hacer.

Ya en 2023, inclusive, cuando fuimos a una interna, me cortaron una pierna, me limitaron de tal manera que me hicieron compartir la boleta con el representante menos competitivo que teníamos en el espacio. Entonces, con todo respeto, se lo planteé al gobernador y le dije que iba a emprender otro camino, buscando alternativas y coincidencias con otros espacios y dirigentes, como Juan Schiaretti, Facundo Manes y muchos otros

Juan Schiaretti, Facundo Manes, Julio Zamora, Florencio Randazzo, entre otros, conforman Somos Buenos Aires Pablo Juliano, Juan Schiaretti, Facundo Manes, Julio Zamora, Florencio Randazzo, entre otros, conforman Somos Buenos Aires. El frente podría sumar intendentes peronistas. X

Bueno, te vas de este peronismo anárquico y te metes con los radicales, que también son otro lío en sí mismo.

Sí, puede ser, pero es desafiante y atrapante. Por primera vez participé del cierre de lista como responsable principal en la Provincia y en mi sección electoral, la Primera y pudimos contener a todos los sectores. Nuestra característica es la cordura, la sensatez, la normalidad. Tenemos que ir a una Argentina normal.

Te reitero, la sensatez no garpa…

Que no seamos agresivos no quiere decir que no seamos muy críticos del actual gobierno nacional, de lo que expresa y representa y de nuestro espacio anterior, que no ha sabido ni ha querido reinventarse. Tenemos que ir hacia una Argentina normal, educada, con otros modales y retomando las viejas costumbres del saludo y el diálogo.

No puede ser que el presidente se la pase insultando a los periodistas, a cualquiera que piensa distinto, a la vicepresidenta, con quien me solidarizo, aunque no piense como ella. No se puede tratar a una persona así, por más diferencias que tengamos.

¿Qué sentís cuando dicen, bueno, qué le vamos a hacer, el presidente es así…

No, no, no puede ser así. Cuando en otro momento, la ex presidenta de la Nación profería algún exabrupto o tenía una frase desacertada para los periodistas o los dirigentes opositores ya saltaban las alarmas por el riesgo institucional, que nos íbamos a Venezuela… ¿Y esto qué es? ¿Qué provoca a este presidente insultar y agredir a la vicepresidenta, a los periodistas, a todos los que tenga en gana?

La Argentina quiere normalidad, quiere un diálogo y que se elija por ideas y no por insultos. Nosotros, humildemente, venimos a ofrecerle a los vecinos de esta región de la Provincia de Buenos Aires el modelo Tigre y que después ellos elijan si quieren vivir como vivimos nosotros o no.

¿Cómo seguirá su relación con los dirigentes con los que sabemos tenés buen diálogo pero hoy están enfrentados?

De mi parte continuará igual, y espero que esto sea recíproco. No voy a romper relaciones por participar de una elección. La bomba que tiró la sociedad al votar a Milei todavía está produciendo sus efectos, los espacios políticos tradicionales se están degradando y es momento que emerjan nuevas expresiones políticas.