Julio Cobos se refirió al escándalo de Andis y alertó sobre el impacto en la confianza y la economía

Para Cobos, el escándalo de audios "impacta en lo económico" y genera crisis de confianza que complica al oficialismo en campaña.

En el marco de un informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso, el diputado nacional de la UCR, Julio Cobos, se refirió en MDZ Radio al impacto del escándalo por los audios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que ha copado la agenda mediática.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 28-08-2025 - Julio Cobos - Diputado de la Nación - UCR

El legislador mendocino señaló: "Obviamente que ha sido de impacto, porque ha canalizado gran parte de la agenda mediática". En este sentido, Cobos se refirió a la demora en la respuesta oficial: "Un gobierno que no ha dicho nada hasta el día de ayer, que se expresó el presidente después de más de una semana".

Sobre los pasos a seguir, el radical expresó: "Dijo que iba a llevar a la justicia a este hombre que formó parte del gobierno, a dos funcionarios que dejó de lado, y esperemos, bueno, hay un expediente judicial dando vueltas, entonces me imagino que ahí se tendrá que presentar el gobierno con la denuncia respectiva". Además, destacó la necesidad de agilizar las investigaciones: "Es lo que esperaba, que es lo que me parece que tendría que haber sucedido unos días atrás, dejaron pasar un tiempo muy grande".

Cobos también hizo hincapié en el efecto dominó que el caso tiene sobre la economía nacional: "Hay que aclararlo, y aclararlo por el bien del gobierno, porque estas cosas impactan en el tema económico, fíjese lo que ha ocurrido con la bolsa, con los índices de confianza". Y añadió: "Todo plan de gobierno se basa mucho en la confianza del gobierno, estamos justo en una época complicada".