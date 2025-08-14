Juan Zabaleta cargó contra Axel Kicillof y La Cámpora: "Están en el boludeo"

Juan Zabaleta criticó al peronismo kirchnerista por alejarse de los problemas reales y cuestionó la unidad entre Axel Kicillof y La Cámpora.

El exintendente de Hurlingham y candidato a concejal, Juan Zabaleta, volvió a enfrentarse al núcleo peronista y cargó contra La Cámpora de cara a las elecciones. Los acusó de estar “en el boludeo” y cuestionó a Axel Kicillof con sellar la unidad con quienes lo “desgastaron”.

En diálogo con LN+, el dirigente señaló que la conducción kirchnerista cortó la luz para “meter cargos en un casillero”, y dijo que se sienten “más cómodos con la izquierda que con una cámara pyme o un productor rural”, actores que, según él, representa a los sectores que tienen que interpelar.

Juan Zabaleta junto a Alberto Fernández Foto: Télam Juan Zabaleta junto a Alberto Fernández Foto: Télam Sin pelos en la lengua, el exministro de Desarrollo Social disparó: “Están todos los mismos menos Alberto Fernández”, y advirtió que “pensar que con las mismas personas se le va a poder resolver la vida a la gente es un error”.

Juan Zabaleta criticó a Axel Kicillof por acordar la unidad En otro tramo de la entrevista, Zabaleta también criticó a Axel Kicillof por acordar competir en unidad con el sector cristinista, luego de un largo período de cruces internos. “Decidió construir una unidad con sus verdugos: con Máximo (Kirchner) y La Cámpora, con aquellos que no le dieron presupuesto, que lo desgastaron, que en vez de discutir en un minuto el desdoblamiento lo tuvieron tres meses cagándolo a palos”, disparó.

Juan Zabaleta cuestionó a Axel Kicillof por aliarse a La Cámpora En ese marco, citó al dirigente Juan Grabois y reconoció que coincide con que el esquema de unidad “no sirve para nada” y que "la unidad de dirigentes carece de sentido". Dicho esto, afirmó: “Comparto eso, creo que hay que tener una discusión pública de modelos, de hacia dónde vamos a llevar a los bonaerenses“.