Espert a MDZ: "Macri eligió a un fanático kirchnerista"

José Luis Espert, precandidato a presidente por el frente Despertar, dialogó con el programa "Otra manera" de MDZ Radio y brindó su visión sobre la incorporación de Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri de cara a las próximas elecciones.

"Puede ser que esto me genere un mayor caudal de votos. Gente que votó a Cambiemos para dejar atrás el kirchnerismo no creo que esté muy contenta de que le metan a un fanático kirchnerista como vicepresidente. Mucha gente tenía temor de votarnos por miedo a que vuelva el kirchnerismo y ahora lo tienen adentro", consideró Espert.

Ojitos azules le mete al campo a Picheto de Vice y a Lousteau de candidato a Senador. Dos de los grandes responsables de la fatidica 125. Mas mojada de oreja, dificil — Jose Luis Espert (@jlespert) 12 de junio de 2019

Y agregó: "Me da asquito la promiscuidad de la clase política. No tienen dignidad alguna. Es un mercado de pases y el país no les importa nada. Quiero cambiar el país y que se termine esta manera de hacer política".

"Argentina tiene que hacer lo que hacen países similares a los que les va bien: libre comercio, Estado razonable y leyes laborales que favorezcan a la gente, no a los sindicatos. Hay cinco millones de trabajadores en negro culpa de estas leyes. Al sindicalismo eso no le importa y a la política tampoco", añadió el precandidato del frente Despertar, quien señaló que aún no define a su compañero de fórmula de cara a las próximas elecciones.

El economista también se refirió a la "afrenta" contra el campo que significa la incorporación de Pichetto a Cambiemos. "En el conflicto contra el campo era la punta de lanza del kirchnerismo", recordó.

"En campaña el macrismo nunca dijo nada sobre una reforma laboral. Hay que evangelizar y decir la verdad como venimos haciendo. Llegado el momento vamos a acompañar toda reforma que coincida con lo que venimos pidiendo hace años", cerró Espert.

Escuchá la entrevista completa: