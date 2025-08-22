José López cumplirá una pena única de 13 años de prisión por corrupción

El Tribunal Oral Federal N°2 unificó las condenas que pesan sobre el exsecretario de Obras Públicas por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y portación ilegal de un arma. La decisión también lo inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos.

El exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López, fue condenado a una pena única de 13 años de prisión, tras la unificación de las diferentes sentencias por la causa “Vialidad” y los expedientes por los bolsos con dólares que arrojó al convento de General Rodríguez y por el arma larga que llevaba sin permiso ese día.

Asimismo, los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso resolvieron imponer una multa equivalente al 60% del valor de su enriquecimiento ilícito, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y la prohibición de portar armas por tres años y dos meses.

El tribunal hizo lugar al pedido de la defensa de López para unificar las penas, mientras que la fiscalía requirió que fueran de 13 años y medio. En el fallo, los jueces remarcaron la gravedad de los hechos de corrupción, cometidos desde un cargo central en el Estado, que implicaron un daño millonario al erario público y afectaron la confianza ciudadana en las instituciones.