José Alperovich obtuvo la prisión domiciliaria: la cumplirá en el departamento donde abusó de su sobrina

En primer lugar, José Alperovich no podrá tener ningún tipo de contacto con F.L., su víctima. Asimismo deberá hacer efectiva una caución de 400 millones de pesos y, además, el magistrado ordenó la colocación de una tobillera electrónica para cumplir el resto de la pena en su departamento del barrio de Puerto Madero.

En el fallo al que accedió MDZ , el juez Ramos Padilla fue tajante al sostener que el arresto domiciliario "no constituye un privilegio ni un acto de compasión", sino de una atribución legal fundada en los requerimientos señalados.

Desde su condena, José Alperovich fracasó en dos oportunidades los intentos por morigerar su situación. Sin embargo, los rechazos que fueron confirmados por la Cámara Nacional de Casación Penal no se encuentran firmes pues la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolver un recurso de queja.

José Alperovich, de 70 años cumplidos el pasado mes de abril, solicitó acceder al beneficio alegando cuestiones de salud las cuales, tras los informes de los médicos del hospital del Penal de Ezeiza, el análisis de los peritos de parte y miembros del Cuerpo Médico Forense el tribunal concluyó que "no presenta patología alguna que impida su permanencia en un establecimiento penitenciario".

En el cuarto punto del fallo, el magistrado lanza una dura advertencia para el exsenador, tras un año en la cárcel: "Confío en que el tiempo transcurrido en el CPF I del SPF haya sido eficaz para que Alperovich comprenda que el poder y el dinero no alcanzan para garantizar impunidad ni beneficios extraordinarios".

En ese sentido Ramos Padilla agregó que el exgobernador tucumano tiene que comprender que la confianza que la Justicia le otorga con este beneficio no es incondicional. "La modalidad en la que viene cumpliendo la prisión preventiva no ha sido ni es una sanción. Pero cualquier intento de sustraerse a las reglas que habré de imponerle en esta etapa, implicará para él una consecuencia penal gravosa. En otras palabras: si no asume esta instancia con respeto absoluto por la ley, volverá a la situación previa".