Jorge "Panadero" Álvarez instó a vecinos de San Isidro a respaldar la gestión local

El candidato a concejal por San Isidro , Jorge “Panadero” Álvarez , llamó a los vecinos a participar en las elecciones de este domingo y sostuvo que la definición en las urnas será entre dar continuidad al proceso de transformación iniciado en 2023 por el intendente Ramón Lanús o retroceder hacia modelos de gestión anteriores.

En una entrevista brindada a una radio local, Álvarez subrayó que la instancia electoral representa un punto clave para definir el rumbo político del distrito. “O avanzamos en la transformación -que es el proceso que iniciamos en San Isidro con Ramón Lanús - o vamos para atrás”, afirmó. Según explicó, su candidatura expresa la voluntad de consolidar la actual administración municipal: “Yo represento la gestión del intendente y pido el voto para acompañarla, fortalecerla, darle impulso y no dejarla a mitad de camino, que es a lo que se dedicó la oposición en el Concejo”.

El candidato puso especial énfasis en la importancia del voto y convocó a los vecinos a involucrarse activamente. “El domingo vayan a emitir su voto, vale la pena”, sostuvo, destacando que la participación ciudadana es decisiva no solo para San Isidro sino también en el contexto de la Provincia de Buenos Aires .

Álvarez planteó que el oficialismo logró interrumpir un estilo de conducción que había generado malestar en la comunidad local. “La actual gestión frenó un tipo de lógica de administración que la gente pidió cambiar en 2023, una gestión abandonada”, señaló.

Entre los ejemplos de las acciones llevadas adelante en los primeros meses de gobierno, el postulante mencionó la apertura de accesos al río. “El 20 de diciembre del 2023, en Alvear y el río, había una reja, un portón y un playón. El poco espacio público que había estaba restringido y era la parte trasera de un emprendimiento privado. Eso es lo que nos dejaron: uso público cedido a la explotación privada. Hoy, por decisión del intendente, eso ya no existe más”, relató.

Según Álvarez, la política de integración del distrito con el río se convirtió en un eje central para la administración. En ese sentido, rechazó las críticas opositoras que calificaron estas iniciativas como intervenciones urbanísticas inapropiadas. “A los que nos acusan de alguna aberración urbanística, que vayan a ver que estamos recuperando la costa para todos los vecinos”, respondió.

Cuestionamientos a la oposición

El candidato cuestionó a los sectores opositores por lo que consideró una contradicción entre sus posturas actuales y sus antecedentes en la gestión. “Hoy dicen una cosa pero hicieron otra”, expresó. Para reforzar su planteo, señaló que el intendente Ramón Lanús busca demostrar su gestión con medidas concretas. “No habla con palabras, habla con hechos”, remarcó.

Álvarez ubicó su campaña dentro de esa misma línea de trabajo, orientada a reforzar el vínculo entre la comunidad y las políticas municipales. “Yo represento la gestión del intendente”, reiteró, y advirtió que una eventual falta de acompañamiento en el Concejo Deliberante podría significar un retroceso respecto de los cambios que se iniciaron tras las elecciones de 2023.

Elecciones y continuidad de gestión

El candidato sostuvo que las elecciones del domingo definirán si se sostiene el rumbo de la administración encabezada por Lanús. En su visión, el resultado será determinante para evitar que se interrumpa un proceso de cambios que ya mostró resultados iniciales, como la apertura de espacios públicos en la costa.

En la entrevista, insistió en que los vecinos tienen en sus manos la posibilidad de decidir entre dos caminos distintos: “O avanzamos con la transformación o vamos para atrás”. Bajo esa premisa, pidió el voto de confianza para dar continuidad a las acciones emprendidas por el oficialismo.

Álvarez también remarcó que su objetivo es contribuir a consolidar un modelo de gobierno que, según destacó, surgió como respuesta a un reclamo ciudadano de renovación. En este sentido, recordó que en 2023 la población local expresó en las urnas su voluntad de modificar la forma en que se administraba el distrito y de abrir un ciclo nuevo en la política municipal.

Participación y futuro

Finalmente, el candidato apeló a la responsabilidad cívica de los vecinos de San Isidro para garantizar la continuidad del proyecto en marcha. “El domingo vayan a emitir su voto, vale la pena”, repitió, en referencia al valor que asigna a la participación democrática como mecanismo para sostener el rumbo político del distrito.

Con este llamado, Álvarez buscó reforzar su mensaje de apoyo a la gestión de Ramón Lanús y remarcar la importancia de que las decisiones de gobierno tengan el respaldo del Concejo Deliberante. En sus palabras, el desafío está en no interrumpir el proceso iniciado, sino en darle proyección hacia los próximos años.