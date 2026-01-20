Jorge Macri se reunió con Isabel Díaz Ayuso en España para impulsar la proyección internacional de CABA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , se reunió este martes con la presidenta de la Comunidad de Madrid , Isabel Díaz Ayuso , para profundizar la cooperación entre la Ciudad de Buenos Aires y la metrópoli española en el marco de su gira por el país europeo orientada a atraer inversiones e impulsar la proyección internacional de CABA.

El encuentro se celebró en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, con el objetivo de profundizar la cooperación y el trabajo conjunto entre ambas ciudades, con especial foco sobre los principales desafíos que enfrentan actualmente los grandes centros urbanos.

En ese sentido, Macri y Díaz Ayuso señalaron la importancia de sostener modelos de gobierno basados en la planificación, la seguridad, el fortalecimiento institucional y reglas claras que promuevan el desarrollo económico y la generación de empleo. Además, reafirmaron "la coincidencia en valores e ideales: una visión occidental del mundo libre, basada en la libertad, la responsabilidad individual y el respeto por las instituciones, principios que guían sus gestiones", explicaron desde el Gobierno porteño.

Por otro lado, ambos mandatarios compararon sus distritos y los destacaron como "lugares ordenados, seguros y vibrantes, donde el crecimiento económico convive con calidad de vida y vitalidad urbana". En ese sentido, Díaz Ayuso definió a la Ciudad de Buenos Aires como “linda” y “vibrante”.

"Con Isabel Díaz Ayuso gobernamos grandes ciudades que son el corazón económico, político y cultural de nuestros países. Nos unen valores, una cultura, un idioma y una historia. También una visión de respeto por el orden, la propiedad y la libertad individual de nuestros ciudadanos que seguiremos impulsando" , remarcó Jorge Macri.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La reunión estuvo atravesada por una mirada común acerca del rol de los gobiernos subnacionales como actores centrales del desarrollo, con especial énfasis en la necesidad de construir un Estado "eficiente que acompañe a quienes invierten, producen y generan oportunidades".

Por otro lado, Macri y Díaz Ayuso también conversaron sobre la actualidad regional y destacaron las manifestaciones de miles de venezolanos que celebraron tanto en la Puerta del Sol de Madrid como en el Obelisco, las cuales definieron como "una expresión del compromiso con la libertad y la democracia".

La gira de Jorge Macri en España

Del encuentro también participó el secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad, Fulvio Pompeo, que acompaña a Jorge Macri en la antesala de la 46ª Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se desarrollará del 21 al 25 de enero en la Institución Ferial de Madrid (Ifema), uno de los principales encuentros del sector a nivel mundial y el más relevante del mercado iberoamericano.

En ese contexto, el alcalde porteño también se reunió con empresarios y directivos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para dialogar sobre las oportunidades de inversión que ofrece la Ciudad y compartir su perspectiva sobre la situación económica de Argentina. El encuentro contó con la participación del secretario Pompeo; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

Durante la reunión, el Jefe de Gobierno presentó los principales proyectos de transformación urbana, desarrollo productivo e infraestructura que impulsa la Ciudad, con foco en crecimiento, empleo y competitividad.

Desde el Gobierno porteño resaltaron que e intercambio con el sector privado fue "muy valioso", con interés concreto de las empresas en conocer la visión de la Ciudad y profundizar oportunidades de inversión, fortaleciendo un vínculo económico estratégico entre Buenos Aires y España.