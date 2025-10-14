Jorge Macri presentó en Abu Dabi proyectos estratégicos para atraer inversiones a CABA

Jorge Macri encabezó en Abu Dabi una agenda con fondos soberanos y autoridades emiratíes para impulsar inversiones en proyectos estratégicos de la Ciudad.

Jorge Macri en Abu Dabi en busca de inversiones para la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de una gira internacional que incluye Dubái y Shanghái, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo en Abu Dabi una serie de reuniones con autoridades del gobierno emiratí, fondos soberanos y representantes del sector privado, con el objetivo de atraer inversiones hacia proyectos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Quiénes acompañaron a Jorge Macri Acompañado por el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua; el secretario de Comunicación, Gustavo Gago; y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Ana Ciuti, Macri presentó una cartera de iniciativas que incluyen la construcción de la Línea F del subte, la transformación del Autódromo de Buenos Aires y la renovación del frente costero.

Durante su paso por Abu Dabi, el jefe de Gobierno se reunió con directivos del fondo soberano Mubadala Investment Company, con EDGE Group, empresa vinculada a la innovación tecnológica y la seguridad, y con representantes de Eagle Hills y Ethara – Saif Al Noaimi, firmas dedicadas al desarrollo inmobiliario y a la gestión de eventos y entretenimiento.

El encuentro principal fue con Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos. Según fuentes del Gobierno porteño, la reunión permitió “consolidar vínculos institucionales, explorar alianzas público-privadas y promover mecanismos de cooperación en áreas como desarrollo económico, innovación, turismo y sostenibilidad”.

Macri también realizó una visita protocolar a la Gran Mezquita Sheikh Zayed, uno de los principales símbolos culturales y religiosos del mundo árabe.