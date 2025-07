Jorge Macri no descartó acuerdo electoral con Milei: "Lo importante es derrotar al kirchnerismo"

Jorge Macri reapareció públicamente en una entrevista televisiva, donde cruzó a la representante de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el desdoblamiento electoral. “Muchas provincias lo hacen, no da para que la ministra se enoje por este tema”. Además, no descartó una eventual alianza con La Libertad Avanza en el distrito: “Lo importante es derrotar al kirchnerismo”, subrayó.

Posible acuerdo La Libertad Avanza-PRO en CABA a nivel nacional

En cuanto a un posible acercamiento con el oficialismo nacional, Jorge Macri fue cauto, pero no lo descartó. “Tengo un trabajo difícil y el Presidente también. Competimos, logramos un acuerdo en provincia, no sé si puede repetirse en la Ciudad, pero no lo descarto”, dijo. Y agregó: “Los acuerdos electorales los tiene que hacer Mauricio Macri. Tenemos un buen antecedente, veremos. Yo no descarto ningún acuerdo con LLA para que lleguen buenos diputados y senadores”.