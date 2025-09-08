Jorge Macri está más concentrado en la gestión porteña que en los votos bonaerenses

Villa Riachuelo ocupa el lugar más al sur del mapa porteño, el que se dibuja como un pico que apunta hacia abajo. Con Villa Lugano y Villa Soldati, Villa Riachuelo conforma la Comuna 8, pero tiene sus particularidades. Se inició como zona de tambos y chacras y ahora tiene, además de su cercanía al Riachuelo, las instalaciones del Parque Indoamericano, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez y el Puente de la Noria.

Como otra particularidad, Villa Riachuelo limita con la avenida General Paz, el propio Riachuelo, Unanué, Lisandro de la Torre, Roca y Escalada. Como sea, Jorge Macri tiene previsto para este martes una visita a vecinos de Villa Riachuelo, que a su vez es "el sur" tantas veces dejado de lado.

El Jefe de Gobierno suele acompañarse en estos paseos con funcionarios del gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y comuneros. Arma así entrevistas con vecinos que lo esperan en escuelas o clubes, o en el caso de Villa Riachuelo el encuentro está previsto en el Centro de la Tercera Edad "Arco Iris".

Ahí Jorge Macri cede un micrófono a los participantes que son citados por distintos medios, para que puedan hacer sus reclamos, los cuales en general tienen que ver con la instalación de semáforos, de reparaciones de calles o más medidas de seguridad entre otros rubros.

Después de las elecciones de mayo pasado, donde el PRO quedó tercero en la grilla y ante el cierre de listas para la elección de octubre, con la decisión de resumirse con La Libertad Avanza, que resistió, Jorge Macri ahora se mantuvo apartado de la escena electoral. Se alejó de los micrófonos televisivos, hizo mutis ante el resultados de la votación bonaerense y sus laderos aseguran que el Jefe de Gobierno está enfocado exclusivamente en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires .

De ahí que la reunión con vecinos de este martes tenga un sentido especial, correspondiente al barrio número 48 que visita Jorge Macri completando los barrios porteños, ya que es su preferencia hacer encuentros por barrio, porque considera que tienen necesidades más específicas que toda una comuna.

"En cada barrio hablamos con los vecinos, tomamos nota de sus prioridades y trabajamos para que se conviertan en realidad", dijo el Jefe porteño en sus redes sociales, donde también sube videos de las conversaciones con vecinos.

No hubo palabras sobre la elección bonaerense pero Jorge Macri, el domingo electoral, apartado también de la campaña hacia octubre, sí tuvo palabras para la intendente de Vicente López, Soledad Martinez por el triunfo con más del 55% de los votos de la lista que animó la funcionaria cercana al Jefe porteño.

Así el Jefe de Gobierno redefine su estilo de gestión con reuniones barriales de lunes a sábados más 45 minutos libres en la agenda diaria para estar solo en un bar o plaza y hablar con quien se le acerca. Sus laderos aseguran que "todas estas reuniones de cercanía dieron un impulso de mayor efectividad y respuesta a soluciones por parte de la Ciudad".

Además los ministros tienen la orden de hacer como mínimo 2 reuniones vecinales en la semana, una suerte de gabinete móvil.

Después de todo, las elecciones de octubre, con una campaña en marcha en la cual no participa, serán la última parada electoral hasta 2027.