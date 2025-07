Jorge Macri abrió la puerta a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires

Luego de un cierre de listas bonaerenses que en el PRO consideraron un "triunfo", el acuerdo con La Libertad Avanza podría cruzar la General Paz y consolidarse en la Ciudad de Buenos Aires. Quien dejó la puerta entreabierta fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , quien aseguró que "no descarta la alternativa" de cerrar con la tropa de Karina Milei en octubre.

El guiño de Jorge Macri a La Libertad Avanza

"No lo sé. No es algo que hayamos hablado pero no lo descarto y es algo que hay que hablar entre partidos y con Mauricio Macri. Hay que evaluarlo", manifestó Macri en diálogo con Radio Mitre tras ser consultado sobre la posibilidad de repetir el esquema bonaerense en la capital federal.