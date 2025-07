Cristian Ritondo cruzó al kirchnerismo por jugar "sucio" en el cierre de listas y explicó el éxodo de intendentes del PRO

"¿En serio el PRO perdió?", cuestionó el armador bonaerense, y disparó: "Yo no puedo creer que en el mismo diario donde sale cuántos legisladores tendríamos si vamos solos, diga que esto puede ser un mal cierre. Alguien de los dos miente, o las encuestas que presentan esos medios o quien hace ese análisis".

La Libertad Avanza y el PRO oficializaron su alianza electoral Guillermo Montenegro, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Karina Milei, Sebastían Pareja y Martín Menem en la oficialización del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Juan Mateo Aberastain / MDZ

Fuga de intendentes

En paralelo, Ritondo se refirió a la rebelión de cuatro -de los trece- intendentes del PRO, que finalmente decidieron romper con el armado con los libertarios e incorporarse a la opción de tercera vía que representa la lista de Somos Buenos Aires (radicalismo, peronismo federal, coalición cívica, entre otros) o Hechos (el espacio que conformaron los hermanos Passaglia en San Nicolás).

Los protagonistas del éxodo fueron Javier Martínez, de Pergamino; Diego Reyes, de Puán; María José Gentile, de 9 de Julio; y Pablo Petrecca, de Junín. Para Ritondo, la explicación de su distanciamiento es simple: "Querían ser candidatos".

"En el caso de Junín, querían encabezar una lista y esa posibilidad no estaba. En el caso de Pergamino, una semana antes ya había planteado trabajar en una alternativa en la segunda sección electoral", respondió Ritondo, y agregó: "Se fueron porque decidieron competir en otra fuerza política, ninguno salió a decir que no estaba de acuerdo con el Gobierno nacional, sino que necesitaban cargos o no querían pelear sus concejos deliberantes".

Cruce al kirchnerismo por el "raro" corte de luz

Con el reloj a punto de marcar la medianoche, el peronismo aún se encontraba envuelto en una encarnizada disputa por la confección de las listas que tenía como protagonistas al sector que comanda el gobernador Axel Kicillof y a La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner.

Cristian Ritondo contra el kirchnerismo

En ese contexto, cuando la unidad parecía estar a punto de romperse, un corte de luz se produjo a las 22.48 en el Palacio Legislativo donde funciona la sede de la Junta Electoral. Con ese milagro, el peronismo consiguió una prórroga de la autoridad electoral hasta este lunes a las 14 para componer un acuerdo.

"El peronismo nos cortó la luz el fin de semana para no presentar listas. Me iba de La Plata a las 2 de la mañana y estaba en el único lugar donde no había luz", ironizó Ritondo, y remarcó: "Sin duda algo raro pasó en el reino de las casualidades. No nos ponemos de acuerdo, de golpe hubo cortes de luz y por eso dieron treinta y seis horas más. Yo no recuerdo en ningún proceso democrático de la Argentina del '83 hasta ahora que haya pasado esto".