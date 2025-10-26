Javier Milei votó en Almagro en medio de un fuerte operativo de seguridad

Live Blog Post

Cristian Ritondo votó y llamó a los argentinos a participar: “No permitan que otros decidan por ustedes”

Cristian Ritondo votó este domingo y aprovechó para enviar un mensaje a los ciudadanos sobre la relevancia de participar en la democracia.

cristian ritondo X/@cristianritondo

“Hoy los argentinos tenemos la oportunidad de expresarnos en las urnas y no dejar que el cambio quede a mitad de camino”, expresó Ritondo, instando a los votantes a ejercer su derecho al sufragio. “No permitan que otros decidan por ustedes, vayan a votar y hagan escuchar su voz”, agregó, destacando la importancia de la participación ciudadana en la consolidación de la democracia.

El dirigente también aprovechó para reconocer el trabajo de quienes hacen posible el acto electoral: “Gracias a las autoridades de mesa, a los fiscales y a las fuerzas de seguridad que, una vez más, hacen posible que hoy todos podamos elegir”, indicó.