Javier Milei votó en Almagro en medio de un fuerte operativo de seguridad

Desde las 8 y hasta las 18, están abiertas las mesas para votar en estas elecciones legislativas 2025. Se eligen 24 senadores en ocho distritos y 127 diputados nacionales.
Este domingo 26 de octubre, se llevan a cabo las elecciones legislativas 2025. Desde las 8, los argentinos mayores de 18 años podrán acercarse a emitir su voto hasta las 18. Seguí en vivo la cobertura de MDZ.
En el marco de las elecciones legislativas 2025, el presidente Javier Milei se acercó a la Universidad Tecnológica Nacional para ejercer su derecho al voto. La presencia del mandatario generó expectativa entre los votantes y medios de comunicación presentes en el establecimiento.
Cristian Ritondo votó este domingo y aprovechó para enviar un mensaje a los ciudadanos sobre la relevancia de participar en la democracia.
“Hoy los argentinos tenemos la oportunidad de expresarnos en las urnas y no dejar que el cambio quede a mitad de camino”, expresó Ritondo, instando a los votantes a ejercer su derecho al sufragio. “No permitan que otros decidan por ustedes, vayan a votar y hagan escuchar su voz”, agregó, destacando la importancia de la participación ciudadana en la consolidación de la democracia.
El dirigente también aprovechó para reconocer el trabajo de quienes hacen posible el acto electoral: “Gracias a las autoridades de mesa, a los fiscales y a las fuerzas de seguridad que, una vez más, hacen posible que hoy todos podamos elegir”, indicó.
El exgobernador y actual candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, votó este domingo en una escuela de la ciudad de Córdoba y se dirigió a la ciudadanía para resaltar la relevancia del acto electoral.
“Hoy es cuando uno manifiesta, mediante el voto, si la dirección del país es la adecuada o si debe hacerse algún cambio”, sostuvo Schiaretti, quien instó a los cordobeses a participar activamente y a “votar sin miedo porque Argentina no se va a desbarrancar mañana”.
El dirigente peronista remarcó que, en caso de que el Gobierno nacional pierda respaldo, existirían mayores oportunidades para corregir “las cosas que están mal hechas”. En ese sentido, Schiaretti enfatizó que la elección es clave para que los ciudadanos expresen su opinión sobre la gestión actual y las políticas implementadas.
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, votó este domingo y se refirió a la jornada electoral, resaltando la importancia de que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.
Al ser consultado sobre la campaña, Macri buscó evitar polémicas internas y aseguró: “Nuestros candidatos estuvieron haciendo campaña todos los días. Se trabajó bien y cada uno tiene su rol distinto”.
El funcionario también hizo hincapié en la relevancia de la participación: “Lo importante es que hoy vaya a votar mucha gente. El escrutinio va a ser rápido. Siempre festejo que se pueda votar y participar, espero que haya más participación. Lo peor no son los resultados, sino cuando hay una baja participación de la ciudadanía”, explicó.
Máximo Kirchner, líder del Partido Justicialista Bonaerense, votó en la mañana de este domingo y accedió a dialogar brevemente con la prensa. El dirigente se mostró crítico con la participación del gobierno de Estados Unidos en la campaña electoral argentina.
Votó Máximo Kirchner en las elecciones legislativas nacionales.
“A nadie le cae bien que un presidente de otro país, en este caso Donald Trump, diga cómo habría que votar en el nuestro”, sostuvo Kirchner, señalando que la injerencia externa genera rechazo en la ciudadanía.
El referente opositor también recordó la histórica influencia de organismos internacionales en la política argentina: “Pasó mucho tiempo del 2001 a la fecha, cuando Anne Krueger le decía a los argentinos qué teníamos que hacer, como hace hoy Cristalina”, agregó en referencia a la actual directora del FMI.
En ese marco, Kirchner enfatizó la importancia de fortalecer la autoestima nacional y evitar la subordinación a poderes extranjeros: “Tenemos que lograr entre todos y todas nuevamente, para poder en la diferencia mirarnos a la cara, debatir y discutir, entender que somos parte de un país y que no podemos ser colonia de ningún otro”.
El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, se acercó a la Universidad Católica Argentina, ubicada en Puerto Madero, para cumplir con su derecho al voto. La votación se desarrolló de manera muy breve, con el exmandatario entrando y saliendo rápidamente del establecimiento.
Alberto Fernández apuntó contra Fabiola Yañez
Fernández evitó responder preguntas de los periodistas presentes, empujando levemente a la prensa para dirigirse directamente al lugar de votación. No se registraron declaraciones ni comentarios sobre la jornada electoral ni sobre la campaña política actual.
A pesar de la falta de contacto con la prensa, la presencia del expresidente generó expectativa entre los votantes y medios locales, quienes aguardaban verlo participar del proceso democrático.
El candidato a diputado por Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y aprovechó para compartir su visión sobre el nuevo sistema de votación implementado a nivel nacional.
“Fue un proceso complicado de aprender”, admitió Taiana, quien explicó que su equipo se encargó de dar las indicaciones necesarias a los votantes, ante la falta de claridad y orientación por parte del gobierno nacional. “Nosotros tratamos de acompañar a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho a voto sin inconvenientes”, agregó.
Al mismo tiempo, el dirigente deseó que la jornada electoral se desarrolle de manera positiva: “Que sea una jornada en paz y con expectativas”, expresó tras emitir su sufragio, destacando la importancia de la participación ciudadana y la transparencia del proceso.
Durante la jornada de las elecciones legislativas 2025, el economista y dirigente político José Luis Espert votó en la localidad bonaerense de San Isidro. A su salida, evitó brindar declaraciones extensas y se mostró reservado ante los medios presentes.
Consultado sobre su reciente y sorpresiva salida como primer candidato de La Libertad Avanza, Espert respondió brevemente con un tono muy bajo, sin entrar en detalles sobre los motivos de la decisión. La situación generó expectativa entre los seguidores y analistas políticos, dada la relevancia de su figura dentro del espacio liberal.
El candidato de La Libertad Avanza, Diego Santilli, votó este domingo en Tigre durante las elecciones legislativas 2025.
Al salir del establecimiento, Santilli se mostró optimista y destacó el valor de la jornada democrática. “Es una oportunidad importante, especialmente con el nuevo método de boleta única de papel, que agiliza el proceso y da mayor transparencia al voto”, señaló ante los medios.
El exvicejefe de Gobierno porteño también se refirió a la etapa posterior a los comicios y al desafío de su espacio político: “Después de la campaña, el objetivo será remontar la instancia de septiembre. Tengo fe en que vamos a crecer, porque sentimos el apoyo de mucha gente en cada recorrida”.
En ese marco, Santilli hizo un llamado a la participación ciudadana: “Lo más importante es que la gente venga a votar. Ellos deciden, y eso es lo que fortalece la democracia”.
El diputado nacional Ricardo López Murphy votó este domingo y aprovechó el contacto con la prensa para manifestar su decepción por la ausencia de debates preelectorales entre los candidatos.
“Vamos a plantear que sean obligatorios”, aseguró el legislador, quien busca renovar su banca en el Congreso Nacional. López Murphy consideró que los debates públicos son una instancia fundamental para fortalecer la transparencia y permitir que los ciudadanos conozcan las propuestas de cada espacio político.
El candidato de Provincias Unidas, Martín Lousteau, se acercó a votar en la Ciudad de Buenos Aires y destacó la simplicidad del nuevo sistema electoral. “Fue un proceso fácil”, aseguró tras emitir su sufragio, destacando la organización y la rapidez con la que se desarrollan los comicios.
Lousteau, uno de los principales referentes de su espacio político, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los votantes más jóvenes. “Es importante que vayan a votar. Necesitamos un mejor Congreso, un Congreso que lea y entienda las leyes”, expresó, remarcando la relevancia de la participación ciudadana en la construcción institucional del país.
El economista y dirigente político subrayó que el voto es una herramienta fundamental para “mejorar la calidad de la política y promover un debate legislativo serio y responsable”.
Pullaro y Scaglia
En una jornada electoral marcada por la participación y el clima de expectativa, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acudió a votar en su ciudad natal y habló sobre el proceso político que culmina con las elecciones legislativas 2025.
Tras emitir su voto, Pullaro dialogó con la prensa y reflexionó sobre el desarrollo de la campaña electoral: “No fue una campaña común, se debatieron diferentes modelos de país”. En ese sentido, el mandatario provincial destacó la importancia de que los ciudadanos se expresen “con libertad, con esperanza y pensando en el futuro”.
El candidato de Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, emitió su voto y celebró los avances en materia electoral gracias a la implementación del nuevo sistema de votación, que reemplazó a las tradicionales boletas partidarias.
“Están representadas todas las fuerzas políticas y dejamos de preocuparnos si están o no las boletas”, expresó Randazzo al salir del establecimiento, destacando la transparencia y la agilidad del proceso.
El primer candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires del Frente Fuerza Patria, Mariano Recalde, votó este domingo en una escuela del barrio de Barracas y aprovechó la ocasión para invitar a los porteños a acercarse a las urnas.
“Es una oportunidad de expresarse, de decidir. Cada vez que se vota me emociono mucho; es muy importante”, expresó Recalde tras emitir su voto, visiblemente conmovido por la jornada democrática.
En una breve conferencia improvisada con la prensa, el dirigente kirchnerista destacó el clima positivo y el buen desarrollo de la elección: “Los invito a que vengan a votar, es un día espléndido. Hay un sistema de votación nuevo, no es complicado. No se puede votar lista completa con una sola marca, hay que votar las dos categorías”.
El candidato de Fuerza Patria remarcó la relevancia de la participación ciudadana y aseguró que “cada elección es una oportunidad para reafirmar el compromiso con la democracia y el futuro del país”.
En el marco de las elecciones legislativas 2025, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deporte del gobierno de Javier Milei, emitió su voto este domingo en la ciudad bonaerense de Luján. Con su habitual tono conciliador, el exgobernador bonaerense destacó la importancia de la jornada democrática y llamó a la participación masiva en las urnas.
“Esperemos que haya una gran participación en esta hermosa jornada, por el bien de la democracia y para que Argentina se proyecte hacia un gran futuro de esperanza y desarrollo”, expresó Scioli tras salir del establecimiento, donde se mostró sonriente y saludó a los vecinos que lo esperaban.
El funcionario también valoró positivamente la implementación de la boleta única de papel, una de las novedades del actual proceso electoral. “Fue un proceso sencillo y ágil. Es un gran paso adelante en la calidad y la organización, y para que el ciudadano conozca el resultado de la elección de manera rápida y eficiente”, afirmó.
En el marco de las elecciones legislativas 2025, Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) anunció que los peajes estarán liberados este domingo 26 de octubre en toda la red de autopistas y rutas bonaerenses bajo su concesión. La medida regirá desde las 6 hasta las 19 horas, coincidiendo con la franja en la que se desarrollará la jornada electoral.
De esta manera, los automovilistas podrán circular de manera libre y gratuita por los principales accesos y corredores viales de la provincia de Buenos Aires, como la autopista Buenos Aires–La Plata, el Corredor del Atlántico y otras rutas provinciales administradas por Aubasa.
A través de un comunicado oficial, la empresa estatal explicó que la decisión se tomó con el objetivo de “garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos” y facilitar el desplazamiento hacia los distintos centros de votación.
La medida también busca evitar demoras en los accesos a las ciudades y reducir la congestión vehicular durante una jornada en la que se espera un importante flujo de tránsito en todo el territorio bonaerense.
Con el inicio de la jornada electoral en el exterior, las primeras mesas de votación para las elecciones legislativas 2025 abrieron este domingo en distintos puntos de Asia y Oceanía. Los argentinos residentes en China, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda fueron los primeros en participar del proceso, marcando el comienzo de una jornada que se extenderá alrededor del mundo.
En Europa, también comenzó a registrarse movimiento desde temprano, con una destacada presencia de votantes en la Embajada Argentina en Madrid, una de las sedes con mayor cantidad de empadronados. Según fuentes diplomáticas, el desarrollo del proceso se llevaba adelante con normalidad y buen clima electoral.
26 O | Voto de argentinos en el consulado de Singapurarginsingapore pic.twitter.com/pRYiAlOogR— Elecciones Argentina 2025 (@ArgElecciones) October 26, 2025
De acuerdo con la normativa vigente, los argentinos con domicilio registrado fuera del país antes del 19 de abril de 2025 están habilitados para participar en estos comicios. El Ministerio del Interior informó que los ciudadanos pueden emitir su voto de manera presencial en el consulado o embajada correspondiente a su lugar de residencia, o bien optar por la modalidad postal, una opción implementada para facilitar la participación a larga distancia.
26 O | El voto de los argentinos en Sydney, Australia (Consulado)También ya son más de las 8 AM para los consulados en Tokyo y Beijing. pic.twitter.com/upqbTFZgYq— Elecciones Argentina 2025 (@ArgElecciones) October 26, 2025
El padrón de argentinos en el exterior supera las 450.000 personas distribuidas en más de 80 países, y su voto contribuye a fortalecer el vínculo entre las comunidades argentinas y el proceso democrático nacional.
A las 8 de la mañana, el candidato a senador de Fuerza Patria por la provincia de Chaco, Jorge Milton Capitanich emitió su voto.
En una jornada marcada por la expectativa, el exgobernador y actual candidato a senador se acercó a votar en su mesa habitual. A la salida, fue recibido por un grupo de periodistas ante quienes se mostró optimista sobre el desarrollo de la jornada.
“Uno siempre tiene muchas expectativas muy positivas, así que ojalá Dios quiera. Primero, que exista una buena participación ciudadana. Segundo, obviamente, lo mejor para nuestra lista”, sostuvo el dirigente, visiblemente tranquilo y sonriente.
El exmandatario destacó la importancia del compromiso cívico y llamó a los ciudadanos a participar “con responsabilidad y esperanza”. Además, aseguró que el proceso electoral “es una oportunidad para fortalecer la democracia y seguir construyendo un país mejor”.
El 1 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación en elecciones nacionales.
El padrón nacional proyecta 36.477.204 votantes habilitados para las elecciones legislativas de 2025. La Cámara Nacional Electoral distribuyó los siguientes datos por jurisdicción:
Desde las 8 de la mañana, los argentino se acercan a las urnas para emitir su voto y elegir a sus representantes en el Congreso Nacional. En esta elección legislativa se renuevan 24 bancas en la Honorable Cámara de Senadores y 127 en la Honorable Cámara de Diputados.
