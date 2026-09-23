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Se trata de su tercera exposición en el máximo foro multilateral global como jefe de Estado.
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Javier Milei se sube al estrado de la ONU con un duro reclamo por Malvinas y la mención a su gestión

El presidente argentino expone ante la Asamblea General en Nueva York. Su alocución estará centrada en reafirmar la soberanía sobre las islas y defender el programa económico nacional.

MDZ Política

El presidente Javier Milei da este miércoles su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Se trata de su tercera exposición en el máximo foro multilateral global como jefe de Estado, en una jornada clave que sucede a las presentaciones de mandatarios internacionales de peso como Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.

El jefe de Estado arribó a la ciudad estadounidense durante la madrugada del martes acompañado por una reducida delegación oficial, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La agenda diplomática se inició por la tarde con su participación en el cónclave multilateral del "Escudo de las Américas", donde compartió espacio con líderes del continente.

Javier Milei arremetió contra la ONU en su discurso y la calificó como una "organización inútil"

El presidente Javier Milei abrió su alocución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con una severa embestida contra la conducción y el rumbo del organismo internacional. Desde el estrado en Nueva York, el jefe de Estado afirmó que la ONU "se convirtió en una organización inútil" al apartarse de su mandato original de garantizar la paz entre naciones soberanas para transformarse en una estructura supranacional que busca tutelar la vida de los ciudadanos.

Al argumentar su postura frente a los delegados de los países miembros, el mandatario dividió la exposición de su reclamo en tres ejes doctrinarios y conceptuales:

  • Lo que la ONU debió hacer y no hizo: Milei denunció la inacción del organismo frente a conflictos globales decisivos y su falta de eficacia en la preservación de las libertades individuales y la seguridad de las naciones.

  • Lo que no debió hacer e hizo de todas formas: Criticó la intromisión progresiva de la burocracia internacional en las políticas públicas internas y en el desarrollo de las economías locales a través de regulaciones e imposiciones ideológicas.

  • Rechazo a la regulación de la inteligencia artificial: El Presidente sentó la posición oficial de Argentina respecto de las nuevas tecnologías, oponiéndose firmemente a que organismos internacionales pretendan regular o frenar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Javier Milei llegó a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se prepara para subir al estrado

El presidente Javier Milei arribó a la sede central de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para protagonizar su tercera intervención como jefe de Estado en el Debate General del organismo multilateral. Acompañado por el canciller Pablo Quirno, el mandatario ultima los detalles de su alocución antes de hacer uso de la palabra ante los representantes de los países miembros.

Lo que dijeron Lula y Trump en la apertura de la Asamblea General

Brasil abre siempre el debate general, por tradición, y Estados Unidos habla segundo como país anfitrión. Lula aprovechó ese lugar para cuestionar a las potencias y al funcionamiento del Consejo de Seguridad, y describió el presente como el momento más crítico del organismo: "La ONU está fracasando en una de sus misiones más importantes: liberar a la humanidad del flagelo de la guerra. Su credibilidad nunca ha sido tan baja".

Trump, en cambio, armó su intervención alrededor de la política exterior y la tecnología. Defendió las acciones militares recientes contra Irán y Venezuela, dijo que debe decidir si "aniquilar" a Irán y planteó la posibilidad de usar la fuerza en América Latina si considera que están en riesgo los intereses estadounidenses.

El tramo más llamativo fue el dedicado a la inteligencia artificial, donde rechazó de plano cualquier regulación global y propuso rebautizarla: "El uso de la palabra 'artificial' hace que la inteligencia parezca falsa. No es falsa. De hecho, es asombrosa". Y anunció un cambio terminológico: "A partir de ahora, todos los documentos de Estados Unidos —y ojalá también los del resto del mundo— se modificarán para utilizar el término 'super', que es mucho más preciso que 'artificial'. Así que será 'superinteligencia'".

La agenda en Nueva York y el contexto geopolítico

La presencia de Milei en el recinto internacional se da en un escenario marcado por intensas negociaciones bilaterales y posicionamientos geopolíticos. Tras participar de la cumbre regional sobre seguridad hemisférica junto a funcionarios de la administración norteamericana, la delegación argentina busca reforzar las alianzas estratégicas con las potencias occidentales.

Con el reclamo por las Islas Malvinas como bandera central, el Presidente buscará combinar la tradicional postura del país respecto a la disputa del Atlántico Sur con la impronta de su política exterior alineada a los valores de la libertad económica y el combate al crimen organizado transnacional.

El discurso de Javier Milei en las Naciones Unidas

Según trascendió de fuentes de la comitiva oficial, el eje central de la alocución presidencial estará enfocado en la ratificación del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

  • Ofensiva diplomática e hidrocarburífera: El discurso del mandatario se alineará con la postura del Ejecutivo nacional frente a las empresas petroleras y de servicios que operan en el archipiélago sin la correspondiente autorización y regulación del Estado argentino.

  • Balance de gestión y rumbo económico: El jefe de Estado aprovechará el estrado internacional para hacer un balance de las reformas estructurales impulsadas por su administración, la consolidación del superávit fiscal y la defensa del libre mercado como motor de desarrollo.

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