Javier Milei se sube al estrado de la ONU con un duro reclamo por Malvinas y la mención a su gestión

Lo que dijeron Lula y Trump en la apertura de la Asamblea General

Brasil abre siempre el debate general, por tradición, y Estados Unidos habla segundo como país anfitrión. Lula aprovechó ese lugar para cuestionar a las potencias y al funcionamiento del Consejo de Seguridad, y describió el presente como el momento más crítico del organismo: "La ONU está fracasando en una de sus misiones más importantes: liberar a la humanidad del flagelo de la guerra. Su credibilidad nunca ha sido tan baja".

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Trump, en cambio, armó su intervención alrededor de la política exterior y la tecnología. Defendió las acciones militares recientes contra Irán y Venezuela, dijo que debe decidir si "aniquilar" a Irán y planteó la posibilidad de usar la fuerza en América Latina si considera que están en riesgo los intereses estadounidenses.

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El tramo más llamativo fue el dedicado a la inteligencia artificial, donde rechazó de plano cualquier regulación global y propuso rebautizarla: "El uso de la palabra 'artificial' hace que la inteligencia parezca falsa. No es falsa. De hecho, es asombrosa". Y anunció un cambio terminológico: "A partir de ahora, todos los documentos de Estados Unidos —y ojalá también los del resto del mundo— se modificarán para utilizar el término 'super', que es mucho más preciso que 'artificial'. Así que será 'superinteligencia'".