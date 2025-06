Javier Milei reconoció "magros números" en las elecciones provinciales: "Ahora estamos ganando y consiguiendo niveles mayores del 30%"

Anoche, en el marco del congreso de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires , el jefe de Estado volvió a pronunciarse en tono electoral: “Quiero hacer énfasis en las elecciones de medio término, por venir y - en particular-, en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, que son aún más próximas. Por primera vez en la historia reciente de nuestro país, se está presentando el modelo de la libertad a gran escala en términos legislativos. En estas elecciones se definirá la profundidad y la velocidad del cambio, que llevaremos adelante, y enfrente tendremos a todo el estatus squo, encolumnado detrás de los privilegios que no quieren perder”.

“Queremos devolverle la dignidad - a la provincia - y no descansaremos hasta lograrlo. No se confundan: en esta elección se ponen en juego dos, y solo dos, modelos: el modelo de la libertad y el modelo de la casta. No estamos frente a un escenario normal, en el que se pueden distinguir diferencias de grado, en el que se pueden encontrar matices. Tenemos enfrente a un adversario organizado, con el sólo objetivo de que el Estado le sirva – exclusivamente - a ellos y no a los ciudadanos, que demostraron, en 2023, ser capaces de todo con tal de permanecer en el poder. Por ejemplo, emitir dinero por 13 puntos del PBI. Y como siempre decimos: sólo el bien organizado puede vencer al mal organizado”, agregó.

Sobre la economía, vaticinó que el Riesgo País estará por debajo de los 200 puntos básicos una vez que se aclare "el ambiente político". "Yo creo que en la medida en que se vaya aclarando el ambiente político vamos a estar abajo de los 200 puntos. Y si mantenemos estas políticas en el tiempo vamos a lograr alcanzar el nivel de Invesment Grade", agregó.

En medio del conflicto en Medio Oriente, Milei defendió su alianza con EEUU e Israel

En otro tramo de la entrevista, el presidente remarcó la alianza geopolítica con Estados Unidos de Israel, en medio de las tensiones en Medio Oriente. “Definimos muy claramente quiénes son nuestros aliados en el mundo y nuestros aliados son Estados Unidos e Israel”.

Sin embargo, volvió a elogiar su relación con el Gobierno de China, en especial por la dependencia del país con el gigante asiático en concepto de financiamiento: “La realidad es que China ha demostrado ser un excelente socio comercial y por lo tanto, en defensa de los intereses de los argentinos, he profundizado mi relación comercial con China y de hecho, previo a que se aprobara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, China renovó el swap”.