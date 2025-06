Javier Milei recibió el premio nobel judío por su "inequívoco apoyo" a Israel

“Me han comentado que es la primera vez que le otorgan este premio a un no judío”, planteó el libertario en su discurso de agradecimiento, y agregó: "Permítanme citar a (Jorge Luis) Borges: ‘Si pertenecemos a la civilización occidental, entonces todos nosotros, a pesar de las muchas aventuras de la sangre, somos griegos y judíos. Yo no soy judío, pero eso no me impide sentir como propia la historia del pueblo judío’. Y vaya que es así”, enfatizó.

El premio de un millón de dólares que otorga la fundación Genesis Price junto con el reconocimiento será donado por Milei para poner en marcha una campaña de lucha contra el terrorismo y el antisemitismo en América Latina denominada "Acuerdos de Isaac",que apunta a fortalecer los lazos diplomáticos de Israel con la región.

Javier Milei en Israel.jpg El presidente Javier Milei con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su reunión bilateral. EFE

“Queremos alentar a los países de América del Sur y Central a seguir el ejemplo de Argentina: fortalecer los lazos económicos y diplomáticos con Israel, votar junto a Israel en las Naciones Unidas, cooperar en materia de seguridad y promover reformas democráticas basadas en el libre mercado en toda la región”, manifestó el cofundador y presidente del Premio Génesis, Stan Polovets.

En ese sentido, la organización destacó el "inequívoco" apoyo del presidente a Israel, y subrayó: "Milei revirtió décadas de votos antiisraelíes argentinos en la ONU, calificó a Hamás y Hezbolá como organizaciones terroristas y se comprometió a llevar ante la justicia a los terroristas responsables de los atentados antisemitas en Buenos Aires en la década de 1990".

A esos méritos que le atribuyen en Israel, se suma la decisión anunciada este miércoles por el mandatario de mover la Embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén en 2026, un nuevo gesto de alineamiento político con el país hebreo que implica reconocer en los hechos que la histórica ciudad es la capital de la Nación.

Por todo eso, el libertario también recibió una escultura de cristal de un shofar, que simboliza el llamado a la justicia, la libertad y la renovación.

Javier Milei en Israel 1.jpg Javier Milei con Benjamín Netanyahu en Israel. EFE

Memorándum con Netanyahu

Luego, el jefe de Estado continuará su agenda con la firma de un memorándum de entendimiento por la democracia y la libertad con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien viene de compartir una reunión bilateral este martes.

Se trata de un convenio que fortalece la alianza geopolítica entre Argentina e Israel, que además encubre una crítica al memorándum de entendimiento con Irán firmado por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que en la gestión libertaria interpretaron como un acuerdo para cerrar la causa AMIA y evitar la condena a los terroristas financiados por Teherán.

Además, los dos líderes también anunciarán la apertura del vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, ruta que reduce el tiempo de vuelo entre ambos países entre 5 y 10 horas. Los vuelos estarán a cargo de El Al Israel Airlines, la aerolínea nacional de Israel.

Una vez finalizado la firma del acuerdo, Milei se trasladara al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv para abordar el avión oficial y partir hacia Madrid, España, la última parada de la gira internacional del presidente.