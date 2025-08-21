Javier Milei recibió al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Casa Rosada

El presidente argentino recibió a su par de Ecuador en la Casa Rosada. Es la segunda visita oficial de Noboa al país desde diciembre de 2023.

El Javier Milei recibió este jueves en Casa Rosada a su par de Ecuador, Daniel Noboa, en el marco de un nuevo encuentro bilateral. Fue la tercera reunión entre ambos mandatarios y la segunda visita oficial del ecuatoriano a la Argentina.

Noboa llegó a la Casa de Gobierno poco después de las 16. Ambos líderes ya habían coincidido el 20 de enero en Washington, durante la asunción de Donald Trump, donde fueron invitados junto al salvadoreño Nayib Bukele como los únicos representantes latinoamericanos presentes.

Los encuentros previos de Javier Milei y Daniel Noboa El vínculo entre Milei y Noboa se remonta al inicio de la actual gestión argentina: el ecuatoriano participó de la ceremonia de asunción del libertario en diciembre de 2023, tanto dentro del Congreso como en el acto posterior frente a los militantes en Plaza de los Dos Congresos.