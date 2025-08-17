Javier Milei perdió fuerza en las redes sociales y dejó de marcar la agenda

En un año, las menciones a Milei en redes cayeron de 14 a 6 millones, según Ad Hoc. También perdió impacto en Instagram y X, informó otro estudio.

La presencia digital de Javier Milei muestra signos de desgaste. Según diferentes estudios de consultoras especializadas, en apenas un año las menciones al Presidente en redes sociales se redujeron de manera significativa.

De acuerdo con la firma Ad Hoc, dirigida por Javier Correa, Milei pasó de registrar cerca de 14 millones de menciones mensuales en 2023 a menos de 6 millones en la última medición. Esta baja refleja un cambio en la dinámica de interacción con sus seguidores y un retroceso en la intensidad del debate digital alrededor de su figura.

El posteo de Milei @JMilei En la misma línea, la consultora Tendencias, de Jésica Calcagno, analizó la evolución del impacto del mandatario en redes sociales. El informe mostró una caída del 67% en los “me gusta” acumulados en Instagram al comparar los primeros siete meses de su gestión con los últimos siete, mientras que en X (ex Twitter) la merma alcanzó un 75%.

Aun con este retroceso, Milei se mantiene como la figura con mayor peso en el ecosistema digital argentino, muy por delante de los principales dirigentes del peronismo, que todavía no logran consolidar su estrategia en plataformas sociales.