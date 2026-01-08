Javier Milei en las redes sociales: qué imagen tiene el presidente y cuáles son los temas que lo perjudican

En el inicio de su tercer año de gestión, un estudio reveló que Javier Milei se mantiene como el político con mayor protagonismo en las redes sociales pero con una “imagen inestable”. La caída fue provocada por su postura contra las leyes de Discapacidad y de financiamiento a las universidades.

Según el análisis de la consultara Ad Hoc, la imagen positiva del jefe de Estado se sostiene “ayudado por la conversación en torno a sus posicionamientos internacionales”. Sin embargo, advierte que “los márgenes son cada vez más ajustados cuando la agenda doméstica no le juega a favor”.

El informe sobre el impacto de la imagen de los políticos en redes sociales fue realizado entre el 1 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, recuperando las publicaciones realizadas en todas las redes sociales de acceso público y de portales web.

Además, agregó que luego del 26 de octubre, Milei recuperó positividad en su conversación, pero con menor brecha respecto de su negatividad y menor cantidad de menciones que en octubre. Asimismo, la consultora afirmó que el mandatario tuvo el 47 % de menciones positivas, un 42% negativas y un 11% neutras.

No obstante, diciembre le fue adverso. “Sin eventos disruptivos por parte del Presidente, la agenda política estuvo centrada en lo que pasó en el Congreso. Sin embargo, Milei sigue en el centro de la conversación política. Las críticas a los proyectos impulsados por el Gobierno apuntan directo al Presidente”, sostuvo el informe.

“Discapacidad y presupuesto universitario siguen generando negatividad en la imagen de Milei. Fue de lo que más se habló en relación al #Presupuesto2026”, agregó la consultora.

Cómo impactó el caso Venezuela

En paralelo, el estudio reveló que el discurso de Milei en la cumbre de Mercosur sobre Venezuela tuvo impacto en las redes, y que durante el fin de semana “su conversación duplicó el volumen a nivel mundial con la participación de comunidades digitales internacionales”.

En esa línea, Ad Hoc aclaró que “si bien hubo encuadres en contra de su posicionamiento y del accionar de Estados Unidos, las comunidades que apoyan a Milei a nivel nacional e internacional destacaron su posicionamiento y celebraron la intervención en Venezuela, aportando positividad a la imagen del presidente argentino”.

Cuál fue el tema que hizo caer la imagen de Javier Milei en diciembre

Otro dato clave que arrojó el estudio es que la reforma laboral fue el tema de política interna que más conversación generó en el mes. En cambio, la convocatoria de la CGT generó escaso volumen y la negatividad hacia Milei en la conversación no logró torcer la tendencia positiva.

“Con medio millón de menciones, la reforma laboral fue el tema de política interna de mayor volumen en el mes y la conversación alcanzó a más de la mitad de los usuarios argentinos”, detalló.

Según la consultora, el “talón de Aquiles de Milei" fue el 18 de diciembre, día de la marcha contra la reforma y del rechazo al capítulo XI del Presupuesto, cuando la negatividad hacia el presidente llegó al tope máximo de todo el mes. “Sin embargo, no alcanzó para torcer la tendencia positiva”, advirtió.