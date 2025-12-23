Javier Milei intercambió cartas con la Conferencia Episcopal Argentina en vísperas de Navidad: "Llamado a la reflexión"

Presidida por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, la Conferencia Episcopal Argentina escribió al Presidente con un claro llamado en la previa de Navidad.

En el día previa a la Navidad, el presidente Javier Milei tuvo el tradicional cruce de cartas que para estas fechas la Presidencia de la Nación tiene con la Iglesia Católica. Firmada por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, César Fernández, obispo de Jujuy y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, la carta de la Conferencia Episcopal Argentina llama a "trabajar por una verdadera cultura del encuentro".

El escrito de la Conferencia Episcopal Argentina El saludo, dirigido tanto al presidente como a "su equipo de Gobierno", llamó a renovar el " anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades". Allí la Iglesia hace foco en los pobres, los trabajadores y los ancianos; ancianos cuya "sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

A su vez, el mensaje muestra una "disposición para contribuir, desde la misión que la Iglesia desarrolla en el ancho territorio de nuestra patria, a toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo". Se trata de un mensaje de cooperación desde una institución como la Iglesia, con la que Javier Milei tuvo sus desacuerdos en el pasado. En cuanto al rol de Javier Milei, la carta hace un pedido a Dios para que "lo fortalezca con sabiduría en las tareas que le competen", además de confiarse a la "protección de la Virgen de Luján".

La respuesta de Javier Milei En un agradecimiento "sincero", Javier Milei valoró en su carta el "llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común" que le hicieron llegar desde la Conferencia Episcopal Argentina. El Presidente aseguró estar trabajando "incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Además de expresar sus "mejores deseos de una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo", Milei dejo escrito que se compromete a desarrollar a la contribución al bienestar general "a través de un diálogo respetuoso y fecundo con todas las instituciones".