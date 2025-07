Javier Milei disolvió Vialidad Nacional: cómo impacta la medida en Mendoza

No obstante, lo cierto es que los problemas en la falta de recursos en rutas nacionales ya viene desde larga data, aún en el Gobierno de Alberto Fernández; y Mendoza tiene ejemplos concretos respecto a rutas o puentes sin terminar desde hace varios años , como la Variante Palmira y también los puentes caídos en la ruta 40, entre Anchoris y Tunuyán.

Desde el Gobierno Provincial se mantuvieron con cautela respecto a la medida nacional.

Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo territorial.

Natalio Mema, ministro de Gobierno, señaló que todavía no han visto "en detalle" el decreto y la letra chica a nivel nacional, pero aseguró que se trata de una "recentralización" del organismo autárquico; cargó contra el Gobierno de Alberto Fernández, al sostener que hubo un ingreso masivo de empleados a Vialidad, y también dio el ejemplo provincial.

"Hay que ver cómo quedan las actuales funciones de Vialidad Nacional. En Mendoza, en 2015 Vialidad Provincial tenía 1.500 empleados y no había intervenido prácticamente ninguna ruta. Hoy tenemos 860 empleados y tenemos un plan de mantenimiento continuo, en el que obviamente siempre falta hacer más, pero hemos intervenido prácticamente todas las rutas provinciales", mencionó.

De esta forma, sostuvo que a nivel nacional, "cuando (Mauricio) Macri refuncionalizó Vialidad y creó Corredores Viales como una sociedad anónima para administrar las concesiones, no le dieron ninguna concesión; y Alberto Fernández en su gestión nombró 30.000 personas. El peronismo sumó 30.000 personas sin función en la esfera de Vialidad Nacional. Por lo tanto, también está vinculado con la discusión de los fondos", insistió.

Agregó que en Mendoza, a diferencia de la Nación, "hemos podido realizar reforma desde Vialidad Provincial", y agregó que podría cambiar la ecuación también en términos económicos "si avanza el proyecto de los gobernadores y la tasa vial se transmite a las provincias, que es lo que se recauda con el impuesto a combustible líquidos".

La inquietud del Gobierno Provincial sobre Vialidad Nacional

De igual forma, Mema señaló que lo importante, en términos generales, es tratar de no perder "la calidad técnica de Vialidad Nacioanl y la posibilidad de que siga siendo el organismo rector de las rutas regionales, por lo menos en cuanto a las características técnicas de las distintas obras que se van haciendo".

De esa forma, dio los ejemplos de la Provincia, con el convenio que se hizo con Vialidad Nacional, "en el que todas las características técnicas de las rutas siguen los manuales de Vialidad Nacional. Es importante no perder la técnica, más allá de la organización", alertó.

Crítica de Julio Cobos al cierre de Vialidad Nacional

Por otro lado, la medida tuvo algunas repercusiones rápidas de referentes políticos mendocinos. Uno de ellos es Julio Cobos, diputado nacional radical, quien ha estado de manera permanente vinculado a temas de obra pública e infraestructura vial.

"Continúa el cierre de instituciones históricas y fundamentales para el desarrollo de , ahora Vialidad Nacional. La actual administración no realiza obras nuevas, no hace mantenimiento, no le giran los recursos del impuesto a los combustibles: excusa perfecta para cerrarla", mencionó.

Y agregó: "Total, ya vendrán las vialidades provinciales al rescate y a hacer esas tareas. Visión de país ausente y carente de federalismo".