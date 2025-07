Mercedes Rus le respondió a Gabriel Pradines por la denuncia de falta de móviles: "Está confundido"

Qué le contestó Mercedes Rus a Gabriel Pradines

Esta tarde, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, cargó contra Pradines en MDZ Radio 105.5 FM (en el programa After Office), y sostuvo que está "confundido", y siguió con una chicana al indicar que el legislador "tiene claro que comenzó la campaña electoral".

MERCEDES RUS MINISTRA DE SEGURIDAD (1).jpg Marcos Garcia / MDZ

"Yo intento llevar tranquiilidad a los mendocinos. El parque del Ministerio de Seguridad es aeronáutico, con las lanchas; aéreo, con los helicópteros y drones; y por supuesto automotor, donde sólo incluimos los patrulleros cebreados (ploteados) que son 940, más 147 de investigacion, más las 274 motos. Y hemos dejado afuera de esos conceptos a los camiones de bomberos, al servicio penitenciario con sus móviles y furgones de traslados; y también a Defensa Civil", argumentó.

El planteo del PRO y la denuncia

“Faltan 599 patrullas respecto a lo que informó”, afirmó Pradines en diálogo con MDZ Radio. Según explicó, la ministra afirmó que Mendoza contaba con “1.550 unidades terrestres, entre móviles y motos, patrullando la provincia”. Sin embargo, el senador aseguró que los datos públicos disponibles “publicados en Tribunal de Cuentas, son 951, 599 menos, un 40% menos”.

Pradines relató que inició un pedido de informe que no fue aprobado, por lo que recurrió a otras vías: “Hice pedidos por ticket y me terminan contestando del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Seguridad. Básicamente, me contestan con los links del Tribunal de Cuentas, que es lo que yo decía”. Por esa razón, sostuvo, presentó la denuncia: “Lo que yo pretendo es muy simple. Que me agarren del bracito, me lleven al ministerio y, como están todos los patrulleros geolocalizados, pongamos a contar juntos los 1.550 que la ministra me afirmó que habían en diciembre del 2024”.

El legislador también señaló un cambio en la forma de comunicar las cifras oficiales: “Por primera vez en 17 años cambian la manera de informar. Antes era todo un Excel bien explicado, cantidad, relación de habitantes, patrullas. Ahora es un cuadrito, unificaron móviles con motos y les da 1.361. Igual sigue siendo menos que lo que dijo la ministra”.