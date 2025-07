Se conocieron nuevos detalles de la denuncia contra Mercedes Rus por brindar "información falsa"

Escuchá la entrevista de MDZ Radio completa acá:

Pradines relató que inició un pedido de informe que no fue aprobado, por lo que recurrió a otras vías: “Hice pedidos por ticket y me terminan contestando del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Seguridad. Básicamente, me contestan con los links del Tribunal de Cuentas, que es lo que yo decía”. Por esa razón, sostuvo, presentó la denuncia: “Lo que yo pretendo es muy simple. Que me agarren del bracito, me lleven al ministerio y, como están todos los patrulleros geolocalizados, pongamos a contar juntos los 1.550 que la ministra me afirmó que habían en diciembre del 2024”.