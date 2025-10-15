Javier Milei defendió a José Luis Espert y negó vínculos narcos: "Fue una campaña sucia"

Javier Milei se despegó de las denuncias que vinculan a Espert con el narcotraficante Fred Machado y habló de una maniobra para perjudicar al oficialismo.

Pese a las pruerbas sobre el cínculo de Espert con Machado, para Javier Milei las denuncias contra su diputado son una operación del kirchnerismo.

A dos semanas de las elecciones legislativas, Javier Milei volvió a defender a José Luis Espert, luego de que renunciara a su candidatura tras las denuncias sobre el presunto financiamiento del narcotraficante Fred Machado. “Fue parte de una campaña sucia”, insistió el presidente.

En diálogo con A24, el libertario subrayó: "Yo no creo que Esparta tenga vínculos narcos", luego de que se conocieran informaciones concretas que comprueban la exitencia de un vínculo entre Espert y Machado e incluso de operaciones financieras entre ambos.

José Luis Espert - Fred Machado Sigue la polémica por el vínculo de José Luis Espert con el presunto narcotraficante Fred Machado. "Entiendo que él no respondió en su momento de la manera correcta", sostuvo el libertario, en referencia a la entrevista en la que el diputado no negó haber recibido US$200.000 del empresario. Y redobló: "Esa operación estaba haciendo que no discutiera lo que se tenía que discutir en la campaña".

Javier Milei puso el pecho por José Luis Espert Tras perder la batalla judicial para reimprimir las boletas y los afiches electorales y colocar a Diego Santilli en lugar de Espert, Milei volvió a poner al centro de la escena a su excandidato y ponderó la actitud de "tomar un paso al costado" aunque, según expresó, no se detuvo en analizar el posible daño que el escándalo narco podría haberles causado de cara al resultado del 26 de octubre.

Javier Milei volvió a defender a Espert y negó que tenga vínculo con el narcotráfico "A mí qué me importa mirar para atrás. Yo necesito seguir para adelante y ahora, con el Colo Santilli y con Karen Reichardt estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos", sostuvo Milei y lanzó con ironía: "¿Qué quiere, que me ponga a llorar? ".