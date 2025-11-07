En Vivo
Javier Milei cierra su gira en Estados Unidos y busca nuevas inversiones en el Council de las Américas
El presidente expone en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina". Milei, con esto, busca nuevos inversores.
El presidente Javier Milei cierra su decimocuarta visita a Estados Unidos con su disertación en el Council de las Américas y partirá, de madrugada, a Bolivia para participar de la ceremonia de asunción de su par Rodrigo Paz Pereira.
El mandatario participa del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, en el marco del Council de las Américas, que se celebra por estas fechas en Nueva York.
Noticia en desarrollo...