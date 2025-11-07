Presenta:
Javier Milei en Estados Unidos. Foto: EFE
En Vivo

Javier Milei cierra su gira en Estados Unidos y busca nuevas inversiones en el Council de las Américas

El presidente expone en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina". Milei, con esto, busca nuevos inversores.

MDZ Política

El mandatario participa del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, en el marco del Council de las Américas, que se celebra por estas fechas en Nueva York.

Noticia en desarrollo...

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos