Javier Milei busca liderar un bloque regional de derecha y prepara una cumbre política

Milei busca reunir a líderes conservadores de la región para armar un bloque común y contrapesar la influencia de los gobiernos de Brasil, Venezuela y Colombia.

Javier Milei y la gestión libertaria miran de cerca el reordenamiento político de la región y ven en el avance de fuerzas conservadoras una oportunidad para consolidar un espacio común.

En este marco, el mandatario argentino evalúa convocar a una cumbre de líderes de derecha que incluiría a José Antonio Kast, Rodrigo Paz, Daniel Noboa, Santiago Peña y, eventualmente, a Nayib Bukele, con el objetivo de articular una agenda común.

En los pasillos de la Casa Rosada consideran que Milei aparece como una figura de referencia dentro de ese esquema en gestación, pensado para equilibrar la influencia de gobiernos como los de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Nicolás Maduro en Venezuela y Gustavo Petro en Colombia.

Las primera señales de Javier Milei en el Mercosur Algunas de esas definiciones comenzaron a tomar forma durante la última cumbre del Mercosur, donde el Presidente habló de una “nueva Sudamérica” al referirse al avance del conservadurismo en la región. “Está en este bloque decidir si acompaña este viento de cola o si se aferra al mástil del pasado para resistir los cambios que nuestros países reclaman”, afirmó en ese contexto.

Con varios de esos dirigentes ya alineados en términos ideológicos y con vínculos políticos con el expresidente estadounidense Donald Trump, Milei mantuvo reuniones bilaterales o realizó visitas oficiales en los últimos meses. Sin embargo, fuentes cercanas al Presidente señalan que la intención es dar un paso más y avanzar hacia un encuentro multilateral.