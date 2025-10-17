Javier Milei anticipó cambios en el Gabinete y sembró dudas sobre la llegada de Santiago Caputo

El presidente dijo que un buen resultado electoral sería es obtener el tercio y habló de la posibilidad de incorporar al asesor presidencial Santiago Caputo.

Javier Milei planteó este jueves cuál sería un resultado electoral satisfactorio para el oficialismo y se refirió a las posibles modificaciones en el Gabinete luego de la elección nacional del 26 de octubre. Una de ellas, la posible llegada de Santiago Caputo.

En este marco, aseguró que un triunfo que permita a La Libertad Avanza conseguir “el tercio” necesario para proteger y avanzar con las políticas del Gobierno.

En diálogo con LN+, Milei confirmó que la configuración del gabinete sufrirá ajustes: “La va a ver porque justamente, digamos, la doctora Bullrich va a ser senadora, digamos, el caso de Luis Petri. Entonces, forzosamente hay un cambio.” La referencia apunta a reemplazos obligados ante el pase de figuras clave al Poder Legislativo y a la necesidad de reacomodar áreas sensibles antes del inicio del próximo período legislativo.

Javier Milei sobre los futuros cambios en el Gabinete El posible desembarco de Santiago Caputo El mandatario rechazó, además, anticipar nombres o filtraciones sobre futuros cargos. Sobre la eventual incorporación de Santiago Caputo al Ejecutivo, Milei explicó su negativa a adelantar designaciones: “A ver, no se adelantan ni los nombres ni los cambios… la mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que le va a dar un cargo. Lo mata”.