Intentan destrabar la moratoria impositiva para los porteños

Un proyecto de moratoria amplia para los vecinos porteños no logra ver la luz del recinto para aprobarse en la Legislatura porteña. Se trata de una norma propuesta por el propio Gobierno de Jorge Macri que quedó en el medio de una polémica con los mandatarios. Son los abogados contratados por la Ciudad para ocuparse de la gestión judicial para la regularización de las deudas de los contribuyentes, en una operatoria con altos honorarios.

El Gobierno porteño detalla que en la Ciudad "hay unos 657 mil juicios de la AGIP que están involucrados en la operatoria judicial con mandatarios".

De acuerdo a un decreto del Jefe de Gobierno, los vecinos no deberían pagarles honorarios a los mandatarios por más del 20 % de la deuda como honorarios. Aseguran que hay casos donde la deuda impositiva no llega a $100 mil pero los honorarios superan los $300 mil.

Cuando presentó la propuesta, Jorge Macri dijo que "el objetivo de estas medidas es encontrar mecanismos más equilibrados, más justos, para que los vecinos puedan ponerse al día con deudas que tienen con la Ciudad, deudas morosas que han contraído, pero que tienen que ver también con el contexto económico en el que vivimos". En aquel momento, lo acompañaron en la sede comunal 12, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el Procurador de la Ciudad, Martín Ocampo.

El decreto del Jefe de Gobierno porteño estableció una importante reducción de los montos que los vecinos porteños deben pagar por la gestión judicial a los mandatarios para la regularización de deudas con la Ciudad en servicios como ABL y Patentes. Sin embargo los mandatarios recurrieron a la Justicia en contra de la medida y presentaron un amparo impidiendo que se aplique el decreto.

Como sea, la polémica trabó la sanción de un proyecto que establece una moratoria, que además fue demorado por la campaña electoral y los comicios porteños. De ahí que la Legislatura intente ingresar la propuesta para la sesión que se prepara para este jueves si logra consenso en la comisión de Presupuesto.

En principio, si se destraba con una propuesta de ley, los legisladores avanzarían con el acuerdo para actualizar la iniciativa sobre la regularización de deudas.

Las claves del proyecto para destrabar la moratoria impositiva en CABA

La propuesta original, sostiene un plan para la regularización de deudas de los impuestos Inmobiliario/ABL, Patente Vehicular, Sellos, Ingresos Brutos, Publicidad y demás tributos.

Además, la medida ofrece la posibilidad de la cancelación de deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2024, las cuales se podrán pagar en hasta 48 cuotas.

Entre otros puntos, también la iniciativa indica, con respecto a la condonación de intereses y punitorios, que la misma será total o parcial, de acuerdo a los plazos elegidos al momento del acogimiento al plan.

Como sea, la propuesta se actualizaría teniendo en cuenta que hace tiempo ingresó a la Legislatura porteña pero no se pudo sancionar.