Inocencia Fiscal II: el Senado debate el proyecto que busca flexibilizar el régimen para los contribuyentes

De Pedro cuestionó el tratamiento de la emergencia en discapacidad

El senador del Bloque Justicialista criticó durante la sesión los cambios que el Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 y sostuvo que la administración nacional desconoce la emergencia en discapacidad sancionada por el Congreso. También hizo referencia al veto presidencial y a la posterior insistencia del Poder Legislativo.

En su intervención, De Pedro vinculó las modificaciones con el impacto sobre las familias que tienen integrantes con discapacidad y cuestionó la reducción de recursos destinados al sector. Además, sostuvo que los ingresos de muchos hogares resultan insuficientes para afrontar los gastos asociados a los cuidados y la atención que requieren estas personas.