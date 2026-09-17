Inocencia Fiscal II: el Senado debate el proyecto que busca flexibilizar el régimen para los contribuyentes

Hay quórum
La Cámara alta inició el debate con la presencia de 37 senadores, el número requerido para habilitar el funcionamiento del recinto. La jornada incluye además otros asuntos incorporados al temario, entre ellos la designación de tres magistrados y el traspaso de determinadas facultades judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.
La agenda sufrió una modificación antes del comienzo del debate. Los bloques dialoguistas solicitaron dejar fuera el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, por lo que el oficialismo decidió postergar su tratamiento. La iniciativa había obtenido dictamen junto con Inocencia Fiscal II y deberá esperar una próxima convocatoria.