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El Senado comenzó este jueves el tratamiento de Inocencia Fiscal II﻿.
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Inocencia Fiscal II: el Senado debate el proyecto que busca flexibilizar el régimen para los contribuyentes

Los detalles de la iniciativa que modifica los controles de ARCA, elimina límites de ingresos y patrimonio y redefine los parámetros para determinar inconsistencias en las declaraciones.

MDZ Política

El Senado comenzó este jueves el tratamiento de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei que busca convertirse en ley. El proyecto ya cuenta con dictamen y obtuvo la aprobación de Diputados el 26 de agosto.

La propuesta elimina los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen y modifica el concepto de “discrepancia significativa” entre lo declarado por los contribuyentes y la información detectada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De Pedro cuestionó el tratamiento de la emergencia en discapacidad

El senador del Bloque Justicialista criticó durante la sesión los cambios que el Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 y sostuvo que la administración nacional desconoce la emergencia en discapacidad sancionada por el Congreso. También hizo referencia al veto presidencial y a la posterior insistencia del Poder Legislativo.

En su intervención, De Pedro vinculó las modificaciones con el impacto sobre las familias que tienen integrantes con discapacidad y cuestionó la reducción de recursos destinados al sector. Además, sostuvo que los ingresos de muchos hogares resultan insuficientes para afrontar los gastos asociados a los cuidados y la atención que requieren estas personas.

Alicia Kirchner cuestionó el endeudamiento

La senadora del Bloque Justicialista puso el foco en la situación económica de las familias y vinculó el acceso al crédito con el deterioro de los ingresos. En su intervención, sostuvo que las condiciones actuales profundizaron las dificultades para quienes perdieron o no cuentan con recursos suficientes.

Kirchner también cuestionó el enfoque económico de la administración de Javier Milei y planteó la necesidad de un modelo orientado a generar mayores oportunidades de ingreso. En ese marco, sostuvo que la asistencia de organizaciones religiosas y sociales ocupa un lugar de importancia frente a las necesidades que atraviesan distintos sectores.

Alicia Kirchner

Alicia Kirchner

Hay quórum

La Cámara alta inició el debate con la presencia de 37 senadores, el número requerido para habilitar el funcionamiento del recinto. La jornada incluye además otros asuntos incorporados al temario, entre ellos la designación de tres magistrados y el traspaso de determinadas facultades judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

La agenda sufrió una modificación antes del comienzo del debate. Los bloques dialoguistas solicitaron dejar fuera el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, por lo que el oficialismo decidió postergar su tratamiento. La iniciativa había obtenido dictamen junto con Inocencia Fiscal II y deberá esperar una próxima convocatoria.

La previa: Gustavo Sáenz

"El Ejército del Norte le acaba de dar quórum a la sesión": el salteño Gustavo Sáenz advirtió que "hay que ver la letra grande, la chica y la que no está" en el Presupuesto, pidió que la reforma electoral sea "este año" y afirmó que está de acuerdo con eliminar las PASO.

Gustavo Saenz

La Previa: Mariano Recalde

"Esperemos que no salga porque es una ley para beneficiar a evasores y corruptos como Adorni": Recalde se refirió al proyecto de Inocencia Fiscal II y advirtió que hay "mucha descoordinación" por parte del oficialismo.

Mariano Recalde

La iniciativa también incorpora límites para los funcionarios públicos, una modificación que surgió a partir de pedidos de bloques aliados durante el debate parlamentario. El cambio se incorporó al texto antes de su llegada al recinto del Senado. El objetivo declarado del proyecto es incentivar la exteriorización y el uso de los ahorros mediante un esquema con menores restricciones sobre los montos declarados. Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, la iniciativa quedará sancionada como ley.

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