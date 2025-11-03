Imputan este lunes al titular de Judiciales por cortar calles

Imputan a Ricardo Babillón, el secretario general de Judiciales, por entorpecimiento del transporte público en medio de la protesta gremial.

Este lunes imputan a un dirigente gremial mendocino. El secretario general del gremio de los empleados Judiciales, Ricardo Babillón, deberá presentarse a las 9.30 en el Polo Judicial, por una falta de tránsito, concretamente por obstruir la vía pública, es decir cortes de calle, durante una de las manifestaciones que el sindicato viene realizando en el marco del reclamo salarial que mantienen los trabajadores del Poder Judicial.

Según trascendió, el hecho que motivó la citación judicial ocurrió durante una de las protestas que el gremio llevó adelante en las últimas semanas. Según contó el titular del gremio a MDZ, lo ha citado el fiscal Fernando Guinta, en la Unidad Fiscal de Tránsito, que queda en el Ministerio Público Fiscal para imputarlo por "entorpecimiento del transporte público".

La causa se enmarca dentro del Código de Faltas provincial, que contempla sanciones para quienes interrumpan la circulación vehicular sin autorización. En este caso, el Ministerio Público Fiscal dispuso imputar al dirigente sindical por su presunta responsabilidad en la organización de la medida.

Desde el Sindicato de Judiciales, que lidera Babillón, interpretan la citación como un acto de persecución en medio del conflicto que mantienen con el Gobierno provincial y la Corte por la mejora salarial y las condiciones laborales.Mientras tanto, el gremio mantiene el plan de lucha con asambleas y medidas de fuerza que podrían continuar durante la semana, a la espera de una nueva instancia de diálogo con las autoridades.

El apoyo al titular de Judiciales Distintos sectores sociales se manifestarán en el Polo Judicial esta mañana para respaldar a Babillón. El gremio de los empleados Judiciales emitió un comunicado en el que consideró que "esta maniobra ocurre en pleno conflicto gremial", en referencia a la imputación.