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Senado debate la reforma a la Carta Orgánica del BCRA y el régimen de Zonas Frías&nbsp;
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Hay Quórum: El Senado define hoy el futuro de Zonas Frías y la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central

La Cámara alta sesionará desde el mediodía tras el acuerdo entre el oficialismo y sectores dialoguistas para avanzar con dos proyectos de fuerte impacto fiscal.

MDZ Política

La Cámara alta fue convocada para las 12 y tendrá como principales temas la modificación del régimen de Zona Fría y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El temario quedó definido después de las negociaciones entre La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales, que permitieron reunir los acuerdos necesarios para llevar las iniciativas al recinto.

El proyecto sobre Zona Fría propone limitar el beneficio a determinadas regiones y mantenerlo para los hogares de menores ingresos en las zonas que fueron incorporadas al régimen en 2021. En paralelo, la reforma del BCRA redefine las funciones de la autoridad monetaria y establece nuevas condiciones para la asistencia financiera al Tesoro. La discusión también contempla cambios en las mayorías necesarias para designar y remover a los integrantes del directorio.

Hay Quórum

El Senado consiguió este jueves el quórum necesario para sesionar y dio inicio a una jornada central para la agenda legislativa del Gobierno. La pantalla del recinto registró 37 senadores presentes y 35 ausentes a las 12:18, con lo que quedó formalmente habilitado el tratamiento del temario previsto para la jornada.

La sesión contempla el debate de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en el régimen de Zona Fría, dos iniciativas que requirieron negociaciones entre La Libertad Avanza y distintos bloques de la oposición dialoguista y provinciales. El oficialismo consiguió reunir el número mínimo de legisladores para abrir el recinto, aunque el resultado de cada votación dependerá de los acuerdos alcanzados sobre los artículos de los proyectos.

El Senado consigui&oacute; qu&oacute;rum.

El Senado consiguió quórum.

Flavia Royón por la aprobación

La senadora salteña Flavia Royón confirmó que ambos proyectos forman parte del temario de la sesión y consideró que el oficialismo cuenta con los votos para avanzar. “Yo creo que están los números como para que sean aprobados”, sostuvo al ser consultada sobre las iniciativas.

Royón fue elegida en agosto para presidir la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado. Ingeniera industrial, fue secretaria de Energía de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández y secretaria de Minería durante la gestión de Javier Milei. Sobre Zona Fría, defendió un esquema de subsidios focalizado según los ingresos y sostuvo que “no se puede seguir subsidiando indiscriminadamente sin importar el nivel de ingreso y las condiciones”.

Flavia Royón, senadora nacional por Salta denunciada por organizaciones ambientales.

Flavia Royón, senadora nacional por Salta denunciada por organizaciones ambientales.

Mayans cuestionó la reforma del Banco Central

El senador justicialista criticó el proyecto que modifica la Carta Orgánica del BCRA y cuestionó el esquema de endeudamiento que impulsa el Gobierno antes de ingresar al Congreso. “Milei dijo que iba a destruir el BCRA, evidencia de que no entendía dónde estaba parado, y ahora quiere quedarse con el Banco Central”, afirmó. Además, advirtió sobre el impacto del endeudamiento y sostuvo que la deuda terminará siendo pagada por “jubilados, docentes y médicos”.

José Mayans en el recinto del Senado.

José Mayans en el recinto del Senado.

Karina Milei buscó mostrar unidad en la previa a la sesión

La secretaria general de la Presidencia reunió a los legisladores de La Libertad Avanza en una cena en Villa Urquiza, donde también estuvieron Martín Menem y Patricia Bullrich. El encuentro ocurrió en la previa del debate en el Senado sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zona Fría.

Durante la salida del restaurante, Bullrich definió la reunión como una charla de “amistad, compañerismo y buena onda”. Karina Milei, en tanto, fue consultada por las versiones sobre un supuesto distanciamiento con Javier Milei y respondió que la relación entre ambos es “espectacular”. También confirmó que escuchó el discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y reivindicó el vínculo familiar con el mandatario.

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