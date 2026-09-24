Hay Quórum: El Senado define hoy el futuro de Zonas Frías y la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central

Karina Milei buscó mostrar unidad en la previa a la sesión
La secretaria general de la Presidencia reunió a los legisladores de La Libertad Avanza en una cena en Villa Urquiza, donde también estuvieron Martín Menem y Patricia Bullrich. El encuentro ocurrió en la previa del debate en el Senado sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zona Fría.
Durante la salida del restaurante, Bullrich definió la reunión como una charla de “amistad, compañerismo y buena onda”. Karina Milei, en tanto, fue consultada por las versiones sobre un supuesto distanciamiento con Javier Milei y respondió que la relación entre ambos es “espectacular”. También confirmó que escuchó el discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y reivindicó el vínculo familiar con el mandatario.