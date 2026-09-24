Hay Quórum: El Senado define hoy el futuro de Zonas Frías y la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central

Hay Quórum

El Senado consiguió este jueves el quórum necesario para sesionar y dio inicio a una jornada central para la agenda legislativa del Gobierno. La pantalla del recinto registró 37 senadores presentes y 35 ausentes a las 12:18, con lo que quedó formalmente habilitado el tratamiento del temario previsto para la jornada.

La sesión contempla el debate de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en el régimen de Zona Fría, dos iniciativas que requirieron negociaciones entre La Libertad Avanza y distintos bloques de la oposición dialoguista y provinciales. El oficialismo consiguió reunir el número mínimo de legisladores para abrir el recinto, aunque el resultado de cada votación dependerá de los acuerdos alcanzados sobre los artículos de los proyectos.