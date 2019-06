¡Habló Suarez! la vicepresidencia, el futuro de Cornejo y un mal momento

Luego de emitir su voto en la escuela Arístides Villanueva de Ciudad, el candidato del oficialismo Rodolfo Suarez habló con MDZ de las otras instancias de votación y sobre las probables intenciones del Pro de que sea un radical quien acompañe en la fórmula presidencial a Mauricio Macri.

"Una vez finalizado este proceso electoral provincial nos enfocaremos en el cierre de las alianzas y en la elección de candidatos a nivel nacional. Nuestro gobernador, que es también presidente de la Unión Cívica Radical, se ha manifestado opinando que mientras más amplios puedan ser los frentes es mejor para lograr mejores políticas públicas y llevarlas adelante; consideración que comparto", expresó.

Así llegó el candidato de Cambiemos @rodysuarez a votar a la escuela Arístides Villanueva, de Ciudad. pic.twitter.com/JkgcT4V1dU — Federico Croce (@FedericoCroce) 9 de junio de 2019

"A mi me parece muy bien el deseo del macrismo de que en la fórmula haya un radical, pero no hay nada oficial. Quisiera esperar a que se produzca un ofrecimiento oficial para opinar sobre el tema, y más todavía cuando se comienza a hablar sobre personas determinadas. Elijo la prudencia", manifestó.

Al preguntarle sobre el futuro de Alfredo Cornejo, el intendente de Ciudad consideró que ve al actual gobernador "cumpliendo un rol muy importante en la política nacional. Es un dirigente que desde ya trasciende las fronteras de nuestra provincia y que puede hacer muchos aportes al país. Será una decisión de él en que lugar estará. Lo puedo ver como candidato a vicepresidente, a diputado nacional, etc. Pero lo importante sería preguntarle a él como se ve".

El momento en que @rodysuarez emite el sufragio y la perlita: “¡Pose para este lado! ¡Ahora una vueltita!”, le pedía la prensa. pic.twitter.com/oIjsdyDxlY — Federico Croce (@FedericoCroce) 9 de junio de 2019

En los últimos días desde las filas de la UCR trascendió el nombre de Pamela Verasay como una de las posibles compañeras de Macri para conformar la fórmula presidencial. Al respecto, Suárez dijo que "Pamela es una dirigente política con un altísimo nivel intelectual. Está muy calificada. Es senadora nacional y estaría dentro de los requisitos y los perfiles que el Pro busca. Es parte de nuestro equipo y sería un honor que se concrete".

Para finalizar la charla, un momento gracioso. Le pedimos a Rodolfo Suarez que nos cuente el peor momento que vivió en la campaña y nos dijo que fue en San Rafael: "No fue ninguna mala actitud ni ninguna pelea. Me mordió un perro mientras visitaba a un vecino. Creo que fue el momento en donde más me enojé, y fue con el pobre animalito", dijo entre risas.