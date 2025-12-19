Gustavo Petro publicó fake news sobre Argentina y difundió falsos saqueos en Buenos Aires

El Presidente de Colombia tiene 8 millones de seguidores en X y desde esa cuenta publicó mensajes con imágenes viejas sobre saqueos en Buenos Aires.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó su cuenta de X en la que tiene más de 8 millones de seguidores para divulgar fake news sobre la Argentina con un mensaje que alertaba sobre saqueos en la provincia de Buenos Aires, que utilizaba viejas imágenes y hasta un video de un noticiero de Chile.

El polémico tuit de Gustavo Petro Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2002036854867259703&partner=&hide_thread=false Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires. pic.twitter.com/FqHifxusc8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 19, 2025 “Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires”, indicó Petro en su cuenta, lo cual generó una rápida reacción en los comentarios de decenas de usuarios que le reprocharon la falsedad de su posteo.

Gustavo Petro y Javier Milei se encuentran en veredas opuestas a nivel ideológico y suelen polemizar en redes sobre distintas cuestiones temáticas de la agenda global, pero nunca habían llegado al extremo de utilizar una de las redes sociales que tienen, como ser la cuenta de x de Gustavo Petro en este caso, para difundir una mentira sobre su rival político.

El posteo de Petro es acompañado por un video que data de 2023 cuyo videograph es contundente: “Ola de saqueos en Argentina”. El informe fue elaborado en agosto de aquel año por el canal chileno Meganoticias y puede encontrarse en YouTube bajo el título: “Saqueos en Argentina: La grave situación que emerge a meses de las elecciones”.