Guerra abierta en el oficialismo: Mema cruzó a Petri por sus dichos sobre Mendoza

El ministro y precandidato a gobernador Natalio Mema compartió un video en donde le responde a Luis Petri, quien cuestionó la situación exportadora de Mendoza: “Hace mucho que no vive en Mendoza”, lanzó.

Los cruces entre los posibles candidatos a Gobernador dentro del oficialismo mendocino empieza a ser cada vez más notorios. Este sábado a la mañana, el ministro de Gobierno de Mendoza Natalio Mema, quien ha manifestado sus deseos de ser candidato, cruzó al diputado nacional Luis Petri, quien también se perfila hacia la Gobernación.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Mema le responde a Luis Petri, quien en una exposición señaló que pertenece a un grupo de mendocinos que están decididos a “hacer grande a Mendoza otra vez”: “Estoy convencido que no hace falta atacar a Mendoza para ganar un like. Me parece que tenemos que ganar con buenas propuestas y entendiendo los datos. La gestión ayuda”, señaló Mema en su video.

Las cifras de Petri y la respuesta de Mema: fuego cruzado en el oficialismo mendocino En el recorte publicado, el diputado nacional por Mendoza afirma que Mendoza es “la cuarta o quinta economía del país”, pero que viendo sus datos de exportación, está en el 9° lugar: “Es la 17° exportadora por cantidad de habitantes”, asegura Petri.

Frente a esto, Mema cruzó fuerte al legislador y aseguró: “Creo que ahí Luis tiene un problema, más allá que hace mucho que él no vive en Mendoza. Los datos por sí solos, si no tenés la experiencia de la gestión, cuesta mucho analizarlos”.

@nataliomema Frente a esto, el ministro de Gobierno puso como ejemplo de provincias que superaron a Mendoza a Neuquén, con el petróleo, y a San Juan, con la minería: “¿Saben cuantas empresas exportan en San Juan? No son más de 24 o 25. En Neuquén, 70 o 72. ¿Saben cuantas empresas exportan en Mendoza? Más de 750 empresas”.