Los exintendentes que quieren volver a sus comunas y ya agitan la pelea para 2027

La carrera hacia 2027 empieza a mostrar una particularidad dentro de la política mendocina: exintendentes aparecen nuevamente en las conversaciones para volver a gobernar las comunas que alguna vez condujeron . Pero no todos los nombres tienen el mismo peso ni están en la misma instancia. Hay dos que en las últimas semanas comenzaron a ganar especial volumen: Rodolfo Suarez en la Ciudad de Mendoza y Marcelino Iglesias en Guaymallén.

En ambos casos se trata de dirigentes con experiencia municipal, que después de dejar sus intendencias ocuparon otros cargos de relevancia y ahora vuelven a aparecer en las especulaciones electorales.

El nombre que más creció en los últimos días es el de Rodolfo Suarez. El actual senador nacional, exgobernador y exintendente de la Ciudad de Mendoza volvió a instalarse en la conversación por la sucesión de Ulpiano Suarez. Y esta vez no se trata solamente de una versión política.

El propio Ulpiano reconoció públicamente que lo votaría como intendente a su tío. La declaración le dio otra dimensión a una posibilidad que ya venía circulando dentro del radicalismo mendocino.

Suarez fue intendente de Capital entre 2014 y 2019. Desde allí dio el salto a la Gobernación, cargo que ocupó entre 2019 y 2023. Actualmente es senador nacional.

La posibilidad de volver al municipio tiene además un componente político particular: sería el regreso de un exgobernador a la intendencia que dejó para convertirse en gobernador. El escenario también se cruza con el proyecto político de Ulpiano Suarez, quien es candidato a la gobernación.

Es decir, el radicalismo capitalino podría encontrarse ante una situación singular: Ulpiano buscando proyectarse hacia la Provincia y Rody evaluando volver a ocupar el lugar que dejó su sobrino. Todavía no hay candidatura formal ni lanzamiento. Pero el dato político es que el nombre de Suarez dejó de ser solamente una especulación y empezó a ser reconocido públicamente por los propios protagonistas.

El senador nacional Rodolfo Suarez

Iglesias y una eventual vuelta atravesada por la interna de Guaymallén

El otro regreso que genera ruido es el de Marcelino Iglesias. El exintendente y actual senador provincial vuelve a aparecer en las conversaciones sobre Guaymallén, el departamento que gobernó durante ocho años.

En este caso, el posible regreso tiene un condimento que no aparece en Capital: la disputa con quien fue su sucesor, Marcos Calvente. "Yo lo puse, yo lo saco", desafía en las conversaciones internas.

Iglesias dejó la intendencia en 2023 y Calvente asumió en su lugar. Desde entonces, la relación política entre ambos fue deteriorándose y la interna dentro del radicalismo de Guaymallén se convirtió en uno de los focos de atención del oficialismo.

Calvente ya dejó trascender que quiere competir por otro período y no cerró la puerta a una eventual interna con Iglesias. Por eso, un regreso del exintendente no sería simplemente una candidatura más. Podría terminar convirtiéndose en una pelea directa por el control político de uno de los principales municipios de Mendoza.

Iglesias tiene, además, un activo político propio: conoce la estructura municipal, gobernó durante dos períodos y actualmente continúa teniendo peso dentro del radicalismo.

El interrogante es si finalmente decidirá volver a jugar por la intendencia. Por ahora, su nombre está instalado en las conversaciones y aparece con mucha más fuerza que otros exjefes comunales que también son mencionados de cara a 2027.

Marcelino Iglesias fue intendente de Guaymallén durante 8 años. Marcos Garcia/MDZ

Mariana Juri, la otra alternativa para Capital

En la Ciudad de Mendoza hay otro nombre que viene circulando desde hace tiempo: Mariana Juri. La actual senadora nacional aparece como una de las alternativas dentro del oficialismo para suceder a Ulpiano Suarez.

Juri cuenta con una extensa trayectoria en la gestión provincial y municipal y ya fue parte del gabinete de la Ciudad. Su nombre, sin embargo, ahora queda compartiendo escenario con el regreso de Rody Suarez, que en las últimas semanas adquirió mayor volumen político.

Por el momento, ambos nombres conviven dentro de las especulaciones, sin que exista una candidatura formal. La definición no abrirá problemas internos. De hecho trabajan en armonía en el Senado como lo vienen haciendo desde hace muchos años en ciudad desde la época de Víctor Fayad como jefe comunal.

La senadora Mariana Juri aparece como una alternativa para la Ciudad de Mendoza. Captura de Pantalla

Aveiro, un nombre que se enfría porque apunta a lo nacional

En el peronismo también aparece el nombre de Martín Aveiro, exintendente de Tunuyán y actual diputado nacional. Aveiro gobernó Tunuyán durante tres períodos y dejó la intendencia en 2023. En algunas conversaciones políticas empezó a ser mencionado como una posible alternativa para volver a la comuna pero todo parece indicar que Emir Andraos irá por un segundo mandato.

Aveiro mantiene actividad política nacional y provincial y, por ahora, su eventual regreso al municipio aparece más como una especulación de terceros que como una decisión propia. Se lo ve con intenciones de asumir alguna responsabilidad nacional si el gobernador Axel Kicillof es electo presidente el año que viene.

Qué dijo Aveiro sobre el peronismo, Cristina Kirchner y el liderazgo de Axel Kicillof.

Emir Félix, otro posible regreso que es descartado

Una situación parecida aparece en San Rafael con Emir Félix. El exintendente es mencionado como una eventual alternativa para regresar al municipio y, en particular, como una posibilidad de continuidad del apellido Félix en la comuna que actualmente conduce su hermano, Omar Félix.

La hipótesis es sencilla: que Emir vuelva a competir por la intendencia cuando termine el actual período de su hermano. Pero, nuevamente, desde el entorno de Emir Félix descartan por ahora que exista una decisión de regresar a la intendencia.

Así, el nombre aparece dentro de las especulaciones del PJ, pero lejos del nivel de definición que muestran hoy las conversaciones sobre Suarez o Iglesias.

Marcos García/MDZ

El fenómeno de los que ya gobernaron

La aparición de estos nombres empieza a mostrar un fenómeno particular de cara a 2027. No se trata solamente de dirigentes nuevos buscando su primera oportunidad municipal. También aparecen quienes ya gobernaron, dejaron sus municipios para ocupar cargos provinciales o nacionales y ahora podrían intentar regresar.

En 2023 se dio con otros exintendentes como Omar Félix en San Rafael, Mario Abed en Junín y Celso Jaque en Malargüe.