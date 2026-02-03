Guaymallén activó un plan especial para recuperar vehículos secuestrados sin pagar recargos
La medida busca descomprimir la playa de secuestros y regularizar deudas de infracciones de tránsito en Guaymallén.
La Municipalidad de Guaymallén reglamentó el “Programa Especial de Retiro de Vehículos Secuestrados” a través del Decreto Municipal Nº 268, publicado este martes en el Boletín Oficial. La iniciativa permite a los titulares o usuarios legítimos recuperar autos y motovehículos retenidos abonando únicamente la multa correspondiente, con condonación total de los costos por acarreo y estadía.
Según detalla la norma, el objetivo central es descomprimir la playa de secuestros vehicular del municipio y facilitar la regularización de deudas que motivaron las retenciones, a fin de agilizar los procedimientos administrativos y liberar espacios operativos.
El decreto establece además que la autoridad de aplicación será la Dirección de Servicios Comunitarios y Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, que tendrá a su cargo la recepción, evaluación y seguimiento de las solicitudes.
Quiénes pueden acceder al beneficio
Podrán adherir al programa los titulares registrales y usuarios legítimos de autos y motos retenidos por infracciones a la normativa de tránsito, siempre que regularicen el pago total de la multa que dio origen al secuestro. Quedan excluidos quienes tengan causas judiciales vinculadas al rodado, reincidan en infracciones graves o gravísimas en los últimos 24 meses, o presenten antecedentes de alcoholemia positiva.
Entre los requisitos se exige presentar título del vehículo o documentación que acredite el uso legítimo, licencia de conducir vigente y póliza de seguro activa. En caso de no contar con habilitación para conducir, el retiro podrá realizarse acompañado por un tercero autorizado.
Cómo es el trámite para recuperar el vehículo
El procedimiento comienza en la Mesa de Entradas del Juzgado de Tránsito Administrativo Municipal, donde se deberá acreditar el pago total de la multa en un solo acto. Una vez verificada la documentación, se emitirá un Acta de Restitución, que habilitará el retiro en la playa de secuestros.
Finalmente, el decreto establece que el beneficio entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se enmarca en la Ordenanza Nº 10286, que creó el programa especial para regularizar la situación de vehículos retenidos en el departamento.
El texto publicado en el Boletín Oficial