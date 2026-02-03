Guaymallén activó un plan especial para recuperar vehículos secuestrados sin pagar recargos

La medida busca descomprimir la playa de secuestros y regularizar deudas de infracciones de tránsito en Guaymallén.

La Municipalidad de Guaymallén reglamentó el “Programa Especial de Retiro de Vehículos Secuestrados” a través del Decreto Municipal Nº 268, publicado este martes en el Boletín Oficial. La iniciativa permite a los titulares o usuarios legítimos recuperar autos y motovehículos retenidos abonando únicamente la multa correspondiente, con condonación total de los costos por acarreo y estadía.

Según detalla la norma, el objetivo central es descomprimir la playa de secuestros vehicular del municipio y facilitar la regularización de deudas que motivaron las retenciones, a fin de agilizar los procedimientos administrativos y liberar espacios operativos.

El decreto establece además que la autoridad de aplicación será la Dirección de Servicios Comunitarios y Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, que tendrá a su cargo la recepción, evaluación y seguimiento de las solicitudes.

Quiénes pueden acceder al beneficio Podrán adherir al programa los titulares registrales y usuarios legítimos de autos y motos retenidos por infracciones a la normativa de tránsito, siempre que regularicen el pago total de la multa que dio origen al secuestro. Quedan excluidos quienes tengan causas judiciales vinculadas al rodado, reincidan en infracciones graves o gravísimas en los últimos 24 meses, o presenten antecedentes de alcoholemia positiva.

Entre los requisitos se exige presentar título del vehículo o documentación que acredite el uso legítimo, licencia de conducir vigente y póliza de seguro activa. En caso de no contar con habilitación para conducir, el retiro podrá realizarse acompañado por un tercero autorizado.