Gimenez cruzó a Cornejo por otra traba judicial electoral

El gobierno provincial inició un nuevo capítulo judicial contra los “intendentes reeleccionistas” al pedir a la Corte que suspenda los comicios desdoblados dispuestos por cuatro comunas peronistas.

Uno de los implicados de manera directa, el intendente de San Martín, Jorge Gimenez, recibió sin mayor sorpresa la novedad ya que Alfredo Cornejo está “obsesionado por los temas electorales y políticos” en lugar de estar preocupado por la producción.

“Me estoy enterando por ustedes, no sabía del pedido del Gobierno”, comentó el cacique peronista a After Office, por MDZ Radio. Consultado sobre qué reacción le merece la novedad, consideró: “Es lo único que le faltaba al gobierno de Cornejo respecto a la prohibición de los que podemos participar en la elección; faltaba esto nada más... (…) No sé si me sorprende; es algo muy pobre para el gobierno mendocino con las cosas que está haciendo”.

Al mismo tiempo consideró que no le quita el sueño que las elecciones sean antes o después ya que el problema esencial en la comuna “es el tema productivo”.

“(A Cornejo) solo le falta un decreto que diga que todo sigue igual, que le pasa el bastón de mando por decreto a otro gobernador radical y listo; a él solo le interesa el tema político-electoral, no se preocupa de la producción”, consideró Gimenez y cerró: “No le da bolilla a la producción vitivinícola porque no le interesa”.

La entrevista completa a Jorge Omar Gimenez en MDZ Radio: