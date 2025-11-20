Gastarán $50 millones más en el mantenimiento de la residencia del gobernador

El Gobierno de Mendoza destinó $50 millones para el mantenimiento de la Residencia del Gobernador durante el cuarto trimestre del año. A través del Decreto Nº 2472, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se otorgó la suma de $50 millones al Fideicomiso de Administración para el Cuidado y Mantenimiento de Residencia de Gobernación .

La solicitud la realizó la Dirección de Ceremonial y Protocolo, que requirió estos fondos para cubrir los gastos correspondientes al cuatro trimestre del año de la vivienda ubicada en calle Francia de La Puntilla, Luján de Cuyo.

El desembolso representa un incremento en respecto a los recursos que venía destinando el Gobierno al mantenimiento de la residencia oficial .

Para el tercer trimestre del año el Ejecutivo había destinado originalmente $36 millones para la administración, cuidado y mantenimiento de esta casa. Pero posteriormente se concretó un refuerzo presupuestario de $18 millones para los meses de julio, agosto y septiembre.

Ahora, el Gobierno destinó $50 para el mantenimiento de la Residencia del Gobernador para los últimos meses del 2025.

Esto implica que se gastarán al menos $104 millones para el cuidado de la residencia durante el segundo semestre de este año.

En 2017, el Gobierno provincial aceptó la donación de la familia Pescarmona de un inmueble destinado de manera exclusiva a la residencia del gobernador de la provincia.

De todas maneras, ni Alfredo Cornejo ni Rodolfo Suarez han utilizado esa vivienda para residir. En el lugar vive contiguamente un casero que se encarga del mantenimiento cotidiano de la mansión.

La casa actualmente se utiliza para realizar eventos oficiales y los sábados se organizan reuniones de gabinete con la participación de los ministros provinciales y el gobernador.