Fuerte cruce entre Lilia Lemoine y Lourdes Arrieta: "Andá a alinear esos patos"

"Hoy, a la salida de la sesión, la diputada @lilialemoine me dijo: “Agradecé que no te arranco la cabeza”. Me da lástima que haya “representantes de la Nación” así. Una muestra del papelón que fue la sesión de hoy. Dejo mi integridad física en manos de la presidencia @MenemMartin", afirmó Arrieta en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/1940527076538515931&partner=&hide_thread=false Te dije "andá a alinear esos patos" o algo por el estilo...



¡Alineá esos patos!¡ Herramienta de Yamil Castrobianchi, Bindi y Frigerio! — Lilia Lemoine (@lilialemoine) July 2, 2025

"La gente cree que el Congreso hace 10 años era más serio y "estas cosas no pasaban"... AL CONTRARIO! Estoy segura de que era así o peor pero impuse que se grabe y se suban videos... porque en DiputadosTV no se llega a ver. Y si no se ve, no se corrige. Sepan que seguro pasan cosas peores que ni se ven. Les voy a seguir mostrando como se comportan para que compartamos la INDIGNACIÓN y reclamemos mejores representantes", agregó Lemoine en su cuenta de X.