Frente de Izquierda define candidatos: Bregman va por una banca en Diputados por CABA

El Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), que agrupa a las principales fuerzas de izquierda del país como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) e Izquierda Socialista (IS), ha definido sus listas de candidatos para las elecciones del 26 de octubre. En un movimiento estratégico para consolidar su representación en el Congreso, la abogada y reconocida referente de los derechos humanos y el feminismo, Myriam Bregman, fue designada para encabezar la lista de postulantes a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Acompañando a Bregman en la boleta, el sociólogo, docente y actual diputado nacional Christian Castillo será el primer candidato a senador por el mismo distrito. Con estas figuras al frente, el FIT-U busca capitalizar su histórico rol de oposición y movilización en la calle, con un discurso crítico y combativo frente al actual gobierno de Javier Milei. La elección de Bregman y Castillo, ambos con una amplia trayectoria política y mediática, refleja una apuesta por perfiles de alto reconocimiento para atraer el voto de la izquierda en un distrito clave.

En declaraciones brindadas tras la confirmación de su candidatura, Myriam Bregman enfatizó el papel del Frente de Izquierda como la única fuerza que se ha mantenido en una oposición real al Gobierno. "Es un orgullo encabezar esta lista que surge de quienes hemos sido una verdadera oposición a este Gobierno en la calle y en el recinto. No le votamos una sola ley a la ultra derecha que nos gobierna", afirmó. Su discurso se centró en la coherencia política del espacio, destacando su participación en protestas y su denuncia constante contra las políticas de ajuste y represión, a las que tildó de "la motosierra de Milei".