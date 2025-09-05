Freno a la reelección indefinida del formoseño Gildo Insfrán

La Convención Constituyente eliminó la reelección indefinida del gobernador de Formosa Gildo Insfrán y obligó a la modificación del artículo 137 la Constitución provincial.

El artículo 137 modificado quedó "El gobernador y vicegobernador duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período".

El pasado 29 de junio, oportunidad en que se llevaron a cabo las elecciones provinciales se eligieron 30 convencionales constituyentes que debieron trabajar en la reforma de la Constitución Provincial que permitía el reelección indefinida del gobernador y vicegobernador.

Esta reforma de la Constitución Provincial está marcada por la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diciembre de 2024 resolvió, de manera unánime, que el re elección sin límites para cargos ejecutivos en Formosa contraviene el principio republicano de gobierno.

No obstante, la Convención Constituyente consideró que Gildo Insfrán y el vicegobernador Eber Wilson Solis están cumpliendo su "primer mandato" por lo que les permite buscar una reelección en el 2027.

Es por ello que ya se especula con que el gobernador Gildo Insfrán intentarán en el2 027, cuando finalice su actual mandato buscar la relección y ser gobernador hasta el 2031.

El legado

Gildo Insfrán de 74 años, nacido el 19 de enero de 1951, oriundo de la ciudad de Laguna Blanca de profesión veterinario dirigente justicialista, viene ejerciendo cargos públicos desde 1983.

Ese año fue electo diputado provincial, ejerciendo esa función hasta el 10 de diciembre de 1987.

Ese año fue electo como vicegobernador, bajo el gobierno provincial de Vicente Bienvenido Joga, cargo que ejerció hasta 1995.

Desde 1995 hasta la actualidad ejerce como gobernador dela provincia. Es decir que hace más de 29 años que está al frente del Ejecutivo Provincial.