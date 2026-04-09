Fracasó la compra de una máquina de café express para la Casa de Gobierno

El Gobierno de Mendoza declaró fracasada una contratación directa destinada a la compra e instalación de equipamiento para la Casa de Gobierno, según el Decreto Nº 673 publicado este jueves en el Boletín Oficial .

El proceso buscaba adquirir una máquina cafetera express y un equipo purificador y ablandador de agua por sistema de ósmosis inversa, con destino a la cocina del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Sin embargo, las ofertas presentadas superaron tanto el presupuesto oficial previsto como el límite legal vigente para este tipo de contrataciones, lo que derivó en la anulación del procedimiento.

De acuerdo con el decreto , se recibieron dos propuestas: una de la firma Fortaleza SRL y otra de PRS SAS, ambas consideradas admisibles desde el punto de vista técnico y formal. No obstante, la oferta más económica ascendió a $7.211.475, cifra que superó el presupuesto oficial de $6.587.875 y también el tope máximo permitido para contrataciones directas en 2026, fijado en $7.048.000.

Además, la diferencia entre ambas ofertas fue superior al 5%, lo que impidió aplicar mecanismos legales para solicitar una mejora de precios a los oferentes.

Decisión oficial y marco legal

Frente a este escenario, el Ejecutivo resolvió declarar fracasado el proceso por considerar que los valores resultaban “excesivos o no convenientes para la Administración”, conforme a la normativa vigente.

La medida se sustenta en lo dispuesto por la Ley Nº 8706 y su reglamentación, que establecen las condiciones para este tipo de procedimientos y sus posibles resultados.

Como parte de la resolución, también se dispuso dejar sin efecto la imputación preventiva del gasto, por más de $6,5 millones, y comunicar la decisión a las empresas participantes.

El decreto publicado en el Boletín Oficial